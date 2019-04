Hapšenja zbog zloupotrebe dece u pornografske svrhe

Sumnja se da je V.S. (1969) iz Šapca tokom dužeg vremenskog perioda putem aplikacije za mobilne uređaje "mesindžer" slao svoje obnažene fotografije maloletnim osobama, starosti od osam do trinaest godina, i tražio da one njemu šalju svoje. Kod osumnjičenog Đ.G. uvidom u računare i elektronsku opremu pronađeno je više od 3 gigabajta materijala nastalog zloupotrebom dece u pornografske svrhe. Osumnjičeni su, uz krivične prijave, privedeni...