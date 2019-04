Vučić: Albanci ne znaju šta žele, Srbi, po prvi put - znaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Beograd i Priština "jedno more" udaljeni od prevazilaženja zastoja u dijalogu, a sam nastavak zavisi najviše od Prištine i pritiska Amerikanaca. On je u emisiji "Bez ustručavanja" na Jutjub kanalu "Bez Cenzure" rekao da je uprkos tome, kompromis Srbiji bitan zbog stabilnosti, ali do kompromisa u vidu razgraničenja koje je bilo "ideja koja je mogla da dovede do rešenja", po svemu sudeći,...