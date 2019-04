Ishrana uzrok jedne od pet smrti u svetu

Zbog hrane koju jedemo svake godine premine 11 miliona ljudi u svetu, pokazuje uticajna studija.

Danas pre 2 sata | Piše: BBC News na srpskom

Naša dnevna ishrana veći je ‘ubica’ od pušenja, a utvrđeno je da je uzrok jedne od pet smrtnih slučajeva širom sveta, stoji u najnovijem istraživanju koje je objavljeno u naučnom časopisu Lanset. So u hlebu, soja sosu ili jelu najveći je problem. Istraživači kažu da se ova studija ne bavi gojaznošću, već lošom ishranom koja oštećuje srce i uzrokuje kancer. The Global Burden of Disease Study je najkompletnija svetska studija koja govori o...