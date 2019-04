Mej tražila odlaganje Bregzita do 30. juna

Istovremeno se očekuje da predsednik Evropskog saveta članicama EU predloži fleksibilno odlaganje Bregzita do 12 meseci. Premijerka je u pismu predsedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku zatražila odlaganje Bregzita do 30. juna navodeći da će, ukoliko britanski poslanici prihvate sporazum o razlazu na vreme, Velika Britanija izaći iz članstva pre izbora za Evropski parlament, koji će biti održani od 23. do 26. maja. Prema njenim rečima,...