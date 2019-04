Prevlast nad Evropom odlučuje se na Kosovu i Metohiji?

Za Nemačku je Kosovo nezavisna država i daljeg razgovora na temu promene granica nema, navodi list i podseća da su to predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pre dva dana poručili poslanici nemačkog Bundestaga Peter Bajer i Kristijan Šmit. "Zanimljivo je da imaju tako čvrst stav, a onda kažu kako će učiniti sve da dođe do povlačenja taksi od strane Prištine i do pomaka u pregovorima dve strane. Aleksandar Vučić je u jednom trenutku...