Danas oblačno sa sunčanim periodima

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju umeren i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura će se kretati od četiri do 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo će ujutru biti slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se oko 11, najviša dnevna oko 19 stepeni...