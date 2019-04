Krajinović poražen u finalu Muratoglu opena FOTO

Nemački teniser je prvi set rešio u svoju korist sa 6:3, dok je u drugom Krajinović umalo stigao do taj-brejka, ali je Braun bio siguran i priveo meč kraju sa 7.5. Braun je dominantno otvorio meč, već prvi servis gem Krajinovića je uspeo da osvoji i sigurno je održao prednost do kraja. Krajinović je u devetom gemu uspeo da stigne do dve prilike za brejk, ali je Nemac obio sve napade i iskoristio prvu set loptu. Posle nešto mirnijeg starta...