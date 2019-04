Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila obijanje crkve i kuće povratnika

Beta pre 2 sata

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocenila je danas da je "vandalski napad" na crkvu Svete Petke u Suvom Dolu i pljačka u selu Brestovik kod Peći u kojem žive povratnici "još jedan dokaz da institucijama u Prištini nije stalo do zaštite Srba i njihovih svetinja", i pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje.U saopštenju se podseća da je prema podacima američkog Stejt departmenta u prošloj godini bilo više od 100 napada, i poručuje da će država Srbija znati i umeti da zaštiti svoje građane na Kosovu i Metohiji i nastaviti i dalje da se brine i radi na dobrobit ekonomskog boljitka, ostanka i opstanka Srba na vekovnim ognjištima."Crkva Svete Petke u multietničkom naselju u severnom delu Kosovske Mitrovice obijena je, opljačkana i razlupana drugi put za dva meseca, bez poznatog i sankcionisanog počinioca, što rečito govori o tome šta prištinska administracija misli o sakralnim objektima SPC na KiM, dok se uporno upinje i na sve načine pokušava da postane članica UNESKO", navedeno je u saopštenju.Ocenjuje se da su krađa i obijanje kuće srpskog povratnika u Brestoviku direktan pritisak na Srbe na celom Kosovu i Metohiji, ugrožavanje njihovih elementarnih ljudskih prava sa očitom namerom da se pretnjama, pljačkom, pritiscima, montiranim optužnicama zauvek oteraju sa i da ne pomišljaju da se ikada vrate na svoju dedovinu."Time privremena administracija u Prištini nedvosmisleno pokazuje i svima šalje poruku da joj do suživota i dijaloga nije uošte stalo, niti do mirnog, kompromisnog i održivog rešenja", stoji u saopštenju.