Vaterpolisti Srbije na SP sa Crnom Gorom, Grčkom i Južnom Korejom

Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu u Kvangdžuu sa selekcijama Crne Gore, Grčke i Južne Koreje, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.U Grupi B takmičiće se SAD, Hrvatska, Kazahstan i Australija, u Grupi C su Južna Afrika, Novi Zeland, Španija i Mađarska, dok su u Grupu D smeštene selekcije Brazila, Nemačke, Italije i Japana.Svetsko prvenstvo održaće se u južnokorejskom Kvangdžuu od 12. do 28. jula.Prvu utakmicu na šampionatu sveta Srbija će igrati 15. jula protiv Crne Gore. Dva dana kasnije rival nacionalnom timu biće Južna Koreja, dok će 19. jula igrati protiv Grčke.Ako zauzme prvo mesto u grupi, Srbija će imati slobodne dane do četvrtfinala koje je na programu 23. jula i u kojem će se sastati sa pobednikom duela 2C-3D. U slučaju da bude druga ili treća, Srbija će igrati 21. jula sa drugom ili trećom ekipom iz Grupe B.Na prethodnom Svetskom prvenstvu reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju.Titulu prvaka sveta braniće Hrvatska koja je pre dve godine u finalu u Budimpešti pobedila Mađarsku.Filipović: Dopada mi se grupa, više volim jake utakmiceKapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović rekao je danas da "više voli jake utakmice" i da mu se zato dopada sastav grupe na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu."Dopada mi se sastav grupe, više volim jake utakmice. Posle toga je sve otvoreno, prvo da vidimo kako ćemo da prođemo sa Crnogorcima i Grcima. U svakom slučaju, očekuje nas težak posao", rekao je Filipović, prenosi Vaterpolo savez Srbije.Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu u Kvangdžuu sa selekcijama Crne Gore, Grčke i Južne Koreje, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu."Zanimljiv žreb sa dva jaka protivnika. U svakom slučaju, kako god bilo u grupi, ono pravo počinje od nastavka takmičenja gde nas opet čekaju kvalitetni protivnici", rekao je selektor Dejan Savić.Prvu utakmicu na šampionatu sveta Srbija će igrati 15. jula protiv Crne Gore. Dva dana kasnije rival nacionalnom timu biće Južna Koreja, dok će 19. jula igrati protiv Grčke."Naš cilj treba da bude jedno od prva dva mesta u grupi. Od četvrtfinala sve počinje i za tu utakmicu moramo da budemo spremni i dobro je što ćemo imati dva kvalitetna sastava na startu takmičenja", rekao je Andrija Prlainović.