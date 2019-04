Porazi Sakramenta i Denvera, Voriorsi osigurali prvo mesto na Zapadu

Beta pre 7 sati

Košarkaši Sakramenta izgubili su prošle noći od Nju Orleansa sa 133:129, u poslednjoj utakmici ove sezone na svom terenu, poraz je upisao i Denver, dok je Golden stejt osigurao prvo mesto na Zapadnoj konferenciji NBA lige.Nju Orleans je do pobede u Sakramentu vodio Ijan Klark sa 31 poenom, Elfrid Pejton je ubacio 26, a Džalil Okafor 23 poena.U redovima Kingsa najbolji je bio Herison Barns sa 29 poena, Dearon Foks je dodao 24 uz 11 asistencija, dok je Marvin Begli upisao 19 poena i 14 skokova.Nemanja Bjelica je za 21 minut na terenu postigao 15 poena, uz po dva skoka i asistencije, dok je Bogdan Bogdanović za 29 minuta u igri upisao 16 poena, pet skokova, jednu asistenciju i dve ukradene lopte.Kingsi su deveti na Zapadu sa 39 pobeda i 42 poraza, dok je Nju Orleans na 12. mestu sa skorom 33/48.Poraz je upisao i Denver, koji je u gostima poražen od Portlanda sa 115:108.U redovima Portlanda, koji je zadržao četvrto mesto na Zapadu, najefikasniji je bio Demijan Lilard sa 30 poena, dok je Al Faruk Aminu dodao 23 poena i 11 skokova.Geri Heris je sa 18 poena bio najefikasniji u ekipi Denvera koja je na ovom meču igrala bez Nikole Jokića, Pola Milsapa i Džamala Mareja.Denver je drugi na Zapadu sa 53 pobede i 27 poraza, dok je Portland četvrti sa skorom 51/29.Košarkaši Golden stejta su na svom terenu slavili protiv Los Anđeles Klipersa sa ubedljivih 131:104 i tako potvrdili poziciju broj jedan na Zapadu pred plej-of.Voriorse je do pete uzastopne pobede, a 56. ukupno, vodio Stef Kari sa 27 poena, Kevin Durent je dodao 16 poena, a Kevon Luni 14. U poraženom timu najefikasniji je bio Lendri Šemet sa 17 poena.Klipersi su trenutno osmi na tabeli Zapada sa 47 pobeda i 34 poraza.Košarkaši Hjustona su na svom terenu slavili protiv Finiksa sa 149:113, u meču u kojem su oborili rekord lige po broju ubačenih trojki - 27.Džejms Harden je predvodio Hjuston sa 30 postignutih poena, Erik Gordon je dodao 26, a Klint Kapela 22. U timu Finiksa istakao se Džamal Kroford sa 27 poena.Hjuston je treći na Zapadu sa 53 pobede i 28 poraza, dok je Finiks poslednji sa skorom 19/62.Lider Istoka, Milvoki je na svom terenu bio bolji od Atlante sa 115:107 i tako upisao 60. pobedu u sezoni prvi put od 1981. godine.Janis Adetekunbo je bio najbolji u ekipi Milvokija sa 30 poena, dok je Kris Midlton dodao 21 poen. U poraženom timu najefikasniji je bio Aleks Len sa 33 poena.Košarkaši Bruklina su u gostima pobedili Indijanu sa 108:96 i plasirali su se u plej-of prvi put posle četiri godine. Netsi su sedmi na Istoku sa 41 pobedom i 40 poraza, dok je Indijana, koja je još ranije obezbedila plej-of, peta sa skorom 47/34.Bruklin je do pobede vodio D'Anđelo Rasel sa 20 poena, Džo Heris je ubacio 19, a Keris Levert poen manje. U ekipi Indijane najbolji je bio Domantas Sabonis sa 17 poena.Košarkaši Orlanda su pobedili u gostima Boston sa 116:108 i tako posle sedam godina obezbedili mesto u plej-ofu. Orlando je šesti na Istoku sa 41 pobedom i 40 poraza, dok je Boston četvrti sa skorom 48/33.Ekipu Orlanda su do pobede i plej-ofa predvodili Terens Ros sa 26 i Nikola Vučević sa 25 poena, dok je Evan Furnije dodao 24. U redovima Bostona najbolji je bio Kajri Irving sa 23 poena.Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su prekinuli niz Jute od sedam utakmica bez poraza, pošto su slavili na svom terenu sa 113:109. Juta je peta na Zapadu sa skorom 49/31, dok su Lejkersi deseti sa 37 pobeda i 44 poraza.Oklahoma je pobedila Minesotu sa 132:126 predvođena Raselom Vestbrukom koji je upisao novi tripl-dabl - 27 poena, 10 skokova i 15 asistencija, Toronto je posle produžetka bio bolji od Majamija sa 117:109, dok je San Antonio produžio seriju poraza Klivlenda na devet utakmica pobedivši sa 112:90.Košarkaši Šarlota su pobedili Detroit sa 104:91, Dalas je posle produžetka bio bolji od Memfisa sa 129:127, dok je Njujork slavio protiv Vašingtona sa 113:110.