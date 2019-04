Vučić sa Skotom: Po ukidanju taksi spremni za dijalog

U razgovoru sa Skotom o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine i situaciji u regionu, predsednik Vučić je istakao da je, neispunjavanjem jedinog uslova iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje ZSO, usvajanjem platforme o pregovorima, formiranjem vojske Kosova i uvođenjem taksi na robu iz Srbije, Priština ukinula dijalog. On je naglasio da je međunarodna zajednica ranije trebalo da se bavi problemima koji su doveli do zastoja u...