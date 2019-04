Vojska Srbije: Nećemo biti sredstvo za obaranje legitimne vlasti

Beta pre 5 sati

Vojska Srbije (VS) neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti u Srbiji i nasilno rušenje ustavnog poretka niti će dozvoliti pokušaje državnog udara, saopšteno je danas nakon zajedničke sednice Kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba VS.

"VS poručuje svima, i u zemlji i u inostranstvu, da nije i neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti u Srbiji i nasilno rušenje ustavnog poretka. VS, kao čuvar mira i stabilnosti, neće dozvoliti nikakve pokušaje državnog udara i upozorava da bi svi koji ga najavljuju i traže trebalo da odgovaraju u skladu sa zakonom. VS je opremljena i spremna da izvrši svako naređenje svog vrhovnog komandanta i da sačuva mir i stabilnost naše zemlje i našeg naroda", navodi se.



U saopštenju se navodi da bezbednosni izazovi nastali uvođenjem taksi i formiranjem paravojske na Kosovu čine da VS sa pažnjom prati svako dešavanje koje može izazvati nemir među tamošnjim Srbima.



"VS još jednom podseća i Kfor i međunarodnu zajednicu u celini da su oni na prvom mestu odgovorni za mir i bezbednost svih koji žive na Kosovu", dodaje se.



Saopšteno je da Ministarstvo odbrane i VS ocenjuju da je materijalni položaj pripadnika oružanih snaga unapređen i da se, kako se navodi, "zahvaljuju vrhovnom komandantu na upornom i posvećenom radu na daljem poboljšavanju materijalnog položaja svih pripadnika vojske i ministarstva kao i na ubrzanoj modernizaciji i jačanju VS".