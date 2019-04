Mitrović traži od MUP-a da mu odobre skup pred Skupštinom grada 13.aprila

Beta pre 1 sat

Vlasnik i direktor televizije Pink Željko Mitrović objavio je danas da je Ministrastvu unutrašnjih poslova Srbije podneo zahtev za organizaciju događaja "Stop nasilju, samo ljubav!" ispred Skupštine grada 13. aprila.Toga dana u 15.00 najavljen je inače skup opozicije ispred Doma Narodne skupštine, a Željko Mitrović od MUP-a traži da mu odobre organizovanje događaja od 17 do 22 časova."Uz poštovanje svih propisa, uputili smo zahtev MUP-u za organizaciju događaja "STOP VIOLENCE, JUST LOVE! Izabrali smo lokaciju ispred Skupštine grada, da ne bi bilo da krademo goste! Pobednik je onaj ko skupi više ljudi, mi ne dovozimo nikoga, nudimo samo ljubav umesto nasilja!", napisao je Mitrović na društvenoj mreži Tviter.U zahtevu MUP-u koji je takođe objavio na Tviteru navodi se da će organizator angažovati i "tehnička sredstva koja predstavljaju instalaciju pd pet šleperskih prikolica od kojih će dve biti korišćene za zvučne stubove, jedan za nastup Đ ŽEKS-a jedan za produkciono-reportažne kapacitete i jedan za agregatorsko postrojenje".U zahtevu je napisano i da događa ima za cilj da "okupi mlade ljude koji su spremni da izraze svoj protest protiv siledžijstva i svakog oblika nasilja u društvu"."Organizatori se obavezuju da će predmetni događaj prijaviti svim potrebnim organizacijama za kolektivnu zaštitu prava muzičkih autora i izvođača, kao i da će preuzeti sve neophodne mere, radi zaštite svih učesnika, prisutnih posetilaca i angažovane tehnike", piše u zahtevu Mitrovića.Željko Mitrović pre nekoliko dana, kao odgovor na nedolozak predstavnika opozicije na protest ispred zgrade te medijske kuće, najavio je da će on pokrenuti turneju pod sloganom "Stop nasilju, samo ljubav", u okviru koje će "u stopu pratiti" demonstrante i puštati im muziku sa posebnih kamiona sa ozvučenjem velike snage.