Stefanović o tome zašto je zabranjen skup Željka Mitrovića

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je danas izjavio da nema značajnijih indicija da na tim skupovima može doći do većeg remećenja javnog reda i mira. Stefanović je pozvao sve one koji, kako kaže, pomišljaju na nasilje da od toga odustanu, jer se nasiljem šalje loša slika u svet. On je rekao i da je policija zabranila održavanje skupa koji je najavio vlasnik TV Pinka Željko Mitrović, jer bi taj skup, kaže, mogao da iritira one...