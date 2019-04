Promenio ploču: Britanski šef diplomatije je do nedavno Asanža nazivao "slobodnim čovekom" a danas tvrdi da on "nije heroj"

Britanski ministar spoljnih poslova Džeremi Hant, koji je nedavno nazvao osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža "slobodanim čovekom", izjavio je danas da on "nije heroj" i da će o njegovoj budućnosti odlučiti britansko pravosuđe. Hant je to rekao pošto je osnivač Vikiliksa uhapšen danas u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde je proveo skoro sedam godina. - Niko nije iznad zakona. Džulijan Asanž nije heroj, on se skrivao od istine godinama i...