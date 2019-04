Haradinaj: Taksa neće biti ukinuta bez sporazuma o obustranom priznanju

PRIŠTINA – Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da neće biti ukidanja niti suspenzije takse bez postizanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom o obostranom priznanju i istakao da sada niko to ne traži. Po njemu, uvodjenje takse je doprinelo da se zaustavi ideja o korekciji granica. “Da bismo to izbegli mi smo zatražili ugovor o medjusobnom priznanju Kosova i Srbije koji će dobiti pregovaračka ekipa Kosova. Ako mislimo da je to...