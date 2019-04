Pike oprezan: Setite se Pari Sen Žermena...

Odbrambeni fudbaler Barselone Đerar Pike, posle pobede u Mančesteru nad Junajtedom (1:0), upozorio je da ništa nije gotovo kako se ne bi ponovio scenirao sa Pari Sen Žermenom. Pike je podsetio da je Junajted, takođe posle poraza u prvom meču od Old Trafordu, uspeo da preokrene u revanšu u Parizu (3:1) i to dva gola zaostatka, pa zato poziva saigrače da se ne opuštaju. "Uvek je teško igrati na Old Trafordu, ali uspeli smo da pobedimo....