Gojković pozvala sve poslaničke grupe na razgovor u utorak. ...

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da je pozvala predstavnike svih poslaničkih grupa u Skupštini na sastanak u utorak, 16. aprila na kojem će razgovarati o daljem radu tog predstavničkog tela.Ona je novinarima u Domu Narodne skupštine kazala da želi da sa predstavnicima svih partija u Skupštini razgovara o tome kako da bolje zastupaju građane i da "poboljšaju procedure rada koje je aktuelni saziv nasledio od bivšeg režima"."Ubeđena sam da će svi šefovi poslaničkih grupa prihvatiti ovaj poziv i da se jednako zalažu za dijalog o tome kako dalje da nastavi Skupština da radi, kao što sam zainteresovana i ja", rekla je Gojković.Gojković je pozvala građane da čuvaju Skupštinu "jednako 13. i 19. aprila" za kada su najavljeni skupovi opozicije i vladajuće Srpske napredne stranke."Ovo je legalno i legitimno predstavničko telo svih građana ove države, ubeđena sam da će to jednako učiniti i narodni poslanici", poručila je Gojković.Dodala je da će početkom naredne nedelje Vlada uputiti Skupštini predlog zakona koji će rešiti problem građana zaduženih u kreditima u švajcarskim francima, a da će narednih nedelja biti razmatran takozvani "Tijanin zakon" koji će uvesti doživotne kazne zakona za ubistva dece i tinejdžera."Očekujemo i ugovor koji će omogućiti početak radova Preljina-Požega", najavila je Gojković.Aleksić (Narodna): Sa Majom Gojković samo o ostavciZamenik šefa poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka - Narodna stranka Miroslav Aleksić izjavio je danas, povodom poziva predsednice parlamenta Maje Gojković svim poslaničkim grupama na konsultacije iduće nedelje, da "sa njom nema o čemu da se razgovara"."Zahtevi ljudi koji četiri meseca protestuju širom Srbije su jasni, a to je između ostalog i ostavka Maje Gojković. Tri godine smo zahtevali i molili je u ime građana Srbije da uspostavi normalan rad u parlamentu, da poštuje poslovnik, da ne šikanira opozicione poslanike, da ne urušava najviše zakonodavno telo i od njega pravi rijaliti u kome su glavne zvezde Rističević i Martinović", naveo je Aleksić u izjavi agenciji Beta.On je dodao da je Maja Gojković uvela praksu da vlast podnosi lažne amandmane na predloge zakona, kako bi potrošila vreme opozicije za raspravu o zakonima, kao i da se zakoni usvajaju bez ozbiljne rasprave."Nije prihvatila nijedan od preko 200 zakona koje je predlagala opozicija. Parlament je izgubio i zakonodavnu i kontrolnu ulogu izvršne vlasti zahvaljujući Maji Gojković. Ovakvim ponašanjem, jasno je pokazala da nije dostojna da obavlja funkciju predsednika parlamenta i sa njom možemo da razgovaramo samo o njenoj ostavci", dodao je on.