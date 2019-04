U Srbiji sutra ponegde kiša, u višim planinskim predelima slab sneg

Na jugu i istoku Srbije posle podne se očekuje promenljivo oblačno vreme s lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren, severni vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do devet stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, uz slab do umeren, severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko šest stepeni, najviša dnevna oko 12. U Srbiji će od nedelje do ponedeljka...