Protest 'Svi kao jedan - Jedan od pet miliona': Počelo okupljanje građana, montira se bina

Beta pre 46 minuta

Pred zgradom Narode Skupštine u toku su završni radovi na postavljanju bine i ozvučenja za protestni skup "Svi kao jedan" najavljen za 15 časova.Ispred zarade nije vidljivo prisustvo policije, a kako su predstavnici Demokratske stranke (DS) rekli, veliki broj policajaca je u samoj zgradi parlamenta.Šef Odbora za Kosovo i Metohiju Aleksandar Drecun, koji je za trenutak izašao iz Skupštine, rekao je da se u zgradi nalaze poslanici vladajuće koalicije kako bio sprečili eventualno nasilno zauzimanje te institucije.Na stepeništu ispred Zgrade Skupštine Srbije Simo Spasić iz Udruzenja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu predao je fotografije kidnapovanih i ubijenih.Saobraćaj se odvija nesmetano, a na platou ispred Skupštine počelo je okupljanje građana i predstavnika opozcionih stranaka.Lideri Saveza za Srbiju apelovali su na građane da mirno izraze svoje nezadovoljstvo prema "režimu" Srpske napredne stranke.Prema najavama iz Saveza, građanima će na protestu biti pročitani zahtevi opozicije i nezadovoljnih građana i sa govornice će im se obratiti lideri opozicije i javne ličnosti.Prvi protest protiv aktuelne vlasti održan je krajem novembra u Kruševcu zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktivista Levice, posle čega je sledeći protest održan 8. decembra u Beogradu gde se od tada održava svake subote.Protesti su se proširili i na druge gradove i opštine širom Srbije i održavaju se pod sloganom "Jedan od pet miliona" koji je nastao zbog izjave predsednika Srbije Aleksadra Vučića date na početku protesta da neće ispuniti ni jedan zahtev makar ih na ulice izašlo i pet miliona.Među zahtevima su oslobađanje medija, fer i pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinioca i nalogodavaca ubistva predsednika inicijative SDP Olivera Ivanovića.Božović: MUP okupirao Narodnu Skupštinu, policija čak i po kancelarijamaZamenik šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Balša Božović izjavio je danas da je Skupština Srbije, "centralna politička institucija, pod okupcijom Ministarstva unutrašnjih poslova" jer je policija "pod punom ratnom opremom" ušla u nju protivno odredbama Zakona o Skupštini."Članom 71 ovog Zakona predviđeno da policija može da tu bude samo uz saglasnost Skupštine, odnosno Generalnog sekreterijata", rekao je Božović, na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Ceo tekst pročitajte OVDEJedan od organizatora Jedan od pet miliona u Pančevu napadnut od strane aktiviste SNS-aJedan od organizatora protesta Jedan od pet miliona u Pančevu Miša Sekulić napadnut je sa još dvojicom aktivista od strane člana i aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) Ivana Tešića.Kako se navodi u saopštenju, napad se dogodio u noći između petka i subote ispred Gradske uprave u Pančevu, dok je Sekulić sa još dvojicom aktivista lepio plakate na stubove predviđene za tu namenu.Tešić se, kako se navodi u saopštenju, obratio Sekuliću rečima "da li zna koga proziva u Smederevskoj Palanci i kakve posledice to može da ima".O tom napadu je, kako navode iz Jedan od pet miliona u Pančevu, obaveštena Policija, a kako kažu, događaj se zabeležile kamere Gradske uprave.Francuska televizija: Današnji protest u Beogradu test za opozicijuDanašnji protest u Beogradu protiv vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavlja test za opoziciju, prenela je francuska televizija Frans 24 (France)."Opozicija u Srbiji za danas priprema novi veliki protest. Opozicija optužuje Vučićaza autoritarizam, traži pristup medijima i organizovanje slobodnih izbora", navela je televizija i dodala da srpske vlasti sa svoje strane "nastavljaju optužbe o nasilju" kako bi obeshrabile ljude da dođu na proteste."Današnji protest je test za opoziciju, a cilj je privući međunarodnu pažnju", dodala je francuska televizija u izveštaju pod naslovom "U Srbiji, opozicija na ulici kako bi branila slobodu medija". Ceo tekst pročitajte OVDEGrađani Gornjeg Milanovca krenuli na protest u Beograd sa više desetina automobilaGrađani Gornjeg Milanovca krenuli su jutros na protest "Jedan od pet miliona" u Beograd sa više desetina automobila.Organizatori protesta "Jedan od pet miliona" u Gornjem Milanovcu rekli su novinarima da su privatni prevoznici u tom gradu dobili "prijateljske sugestije" da ne voze demonstrante 13. aprila u Beograd i da zbog toga nisu uspeli da obezbede autobuse.Prema njihovim rečima jedan broj Gornjomilanovčana otišao je juče u Beograd i danas će im se pridružiti na protestu u 15 časova ispred Narodne skupštine.Kragujevčani krenuli privatnim automobilima za Beograd na protestGrađani Kragujevca krenuli su danas iz tog grada sa 11 privatnih automobila na protest "Jedan od pet miliona" u Beogradu, rečeno je agenciji Beta u Odboru protesta.Njima su se kasnije na putu priključili i građani iz okoline Kragujevca kao i iz Topole i Aranđelovca koji su u Beograd krenuli privatnim automobilima na protest.Članica Odbora kragujevačkog protesta "Jedan od pet miliona" Aleksandra Kostić rekla je da su Kragujevac napustili bez incidenata, i da nije bilo zaustavljanja, kao i da im je saobraćajna policija poželela srećan put.Organizatori protesta iz Kragujevca su ranije na protestu u Kragujevcu saopštili da zbog pritisaka na prevoznike ne postoji mogućnost organizovog odlaska autobusima za Beograd.Građani su pozvani da na protest pođu svojim automobilima ili redovnim autobuskim linijama.Novosađani krenuli sa Bulevara Evrope na protest u BeogradStotine automobila i jedan autobus krenuli su danas oko podne iz Novog Sada ka Beogradu, na građanski protest "Svi kao jedan – jedan od pet miliona"."Novosađani su, kao i uvek, među vrednijima i među onima koji znaju šta znači borba protiv diktature. Danas je bilo lepo oko 11 sati na Bulevaru Evrope gledati sve te ljude koji kreću za Beograd. Bilo je na stotine vozila, a uspeli smo iščupati i jedan autobus. Sada smo se spojili sa ljudima iz Bačke i jedna nepregledna kolona se kreće od Novog Sada ka Beogradu. Neka nas Beograđani čekaju ispred skupštine", rekao je agenciji Beta jedan od lidera Saveza za Srbiju Janko Veselinović.Protest "Svi kao jedan – 1 od 5 miliona" počeće danas u 15 časova, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.Više stotina građana iz Čačka i Ivanjice krenulo na protest u BeogradViše stotina građana iz Čačka i Ivanjice, krenulo je jutros za Beograd na protest "Jedan od pet miliona" koji je zakazan za 15 časova ispred Narodne skupštine.Građani koji su iz Čačka i Ivanjice krenuli na protest susreli su se u u Preljini kod Čačka, gde im se obratio predsednik Dveri Boško Obradović koji je rekao da je zapadna Srbija uvek bila buntovnička, hrabra, dostojanstvena."Danas idemo u Beograd da pokažemo jedno pravo, dostojanstveno, mirno i nenasilno lice Srbije, ali lice one Srbije koja je odlučna da raskrsti sa ovim lopovskim, kriminalnim, izdajničkim režimom", rekao je Obradović.Obradović je istakao da "nema nazad, nema povlačenja, nema predaje"."Svi danas za Beograd, da svi kao jedan ustanemo protiv Aleksandra Vučiča i njegovog režima, da režimu stavimo do znanja da ovako više ne može", rekao je Obradović i dodao da se oni bore za osnovna demokratska prava, za slobodne medije i slobodne izbore.Dok je Obradović govorio okupljenim građanima, oni su držali velike transparente na kojima je pisalo "Čačak bez straha, jedan od pet miliona" i "Ivanjica bez straha, jedan od pet miliona", koje su nosili tokom protestnih šetnji u tim gradovima koje se održavaju od sredine januara.Organizatori protesta "Jedan od pet miliona" u Čačku i Ivanjici rekli su novinarima da nijedan od auto-prevoznika u tim gradovima nije pristao da im iznajmi autobuse.Jutros su organizatorima protesta u Čačku otkazana jedina dva mini autobusa koja su uspeli ranije da angažuju za odlazak na protest u Beograd.Oni su krenuli privatnim automobilima, a na početku kolone automobila je zastava Srbije.