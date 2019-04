Protest u Beogradu: Rok vlastima šest dana da ispuni zahteve (VIDEO)

Beta pre 43 minuta

Protestni skup "Jedan od pet miliona" završen je večeras u Beogradu, nakon više od četiri i po sata govora i šetnje, uz rok od šest dana vlastima da se pozitivno izjasni o zahtevima opozicije i obećanje da će, u suprotnom, biti organizovan novi protest.Na protestu ranije danas su pročitani zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine."Naš program je sve suprotno od tebe Aleksandre Vučiću, oteraćemo te ali mirno, bez nasilja, tvoja vizija Srbije je ovo", rekao je predsednik Levice Borko Stefanović, pokazujući na bini, pred skupštinom Srbije gde su se obratili lideri Saveza za Srbiju posle šetnje, krvavu košulju kao podsećanje da je pre četiri meseca teško prebijen što je dovelo do protresnih skupova širom Srbije.Pokazujući na srpsku zastavu u prvom redu, od brojnih koje su donete na skup, on je rekao da nema podele već svi treba da budu pod jednim barjakom."Ovo je veliki korak, Srbija je podigla glavu, do pobede", rekao je Strefanović, naglasivši da je pokazana veličanstvena snaga a da nije ni jedan cvet zgažen.Prvi se, kao predsedavajući SZS, obratio lider Dveri Boško Obradović koji je okupljenima zahvalio na "hrabrom srcu jer su režimu Vučića pokazali zube" i naglasio da su upravo okupljeni građani lideri protresta."Ovo je slika ujedinjene opozicije, svi kao jedan, bez obzira na ideološke razlike. Nećemo odustati dok Srbija ne bude slobodna", rekao je Obradović.Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić je napomenuo da je Srbija "počela da se bude iz košmara u koju su je gurnuli najgori"."Mi smo narod Tesle, Pupina, Andrića, ratnika, pesnika, prvaka sveta - zaslužili smo bolje od Vučića, Vulina, Brnabić", rekao je Jeremić, navodeći da je "dan pobede blizu"."Ovde je i levica i desnica, jer zgrada Srbije je u plamenu", rekao je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, prema čijim rečima vlast Vučića počiva na strahu i laži.Kada gori zgrada, naglasio je Lutovac, "svi su dužni da je gase kao jedan".Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić je upozorio da je "protivnik opasan" i da je "treška bitka pred nama".On je, komentarišući zvižduke koji su se čuli od dela okupljenih kad se počeo da govori, rekao da je to demokratija."Svi koji su večeras došli prijatelji su slobode i demokratije", rekao je Tadić, dodajući da je Vučić neprijatelj demokratije.Tadić je rekao i da ne treba vređati one koji dolaze zbog sendviča na mitinge Vučića, jer su primorani na to i treba razumetni njihovu tešku situaciju.On je naglasio da se Vučić ponaša gore i od nekadašnjeg predsednika države Slobodan Miloševića i dodao "Vučić je trgovac ljudskim dušama".Predsednik Nove stranke Zoran Živković je rekao da je ovo bio "najveći skup opozicije posle 5. oktobra"."Nedostajao je 6. oktobar, nismo završili posao", rekao je Živković, dodajući da je neophodna lustracija i Sablja protiv kriminalaca.