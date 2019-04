Zahtevi protesta- zajednička komisija za fer izbore, novi sastav REM i izbor rukovodstva RTS i RTV

Beta pre 19 minuta

Na protestu "Svi kao jedan - Jedan od pet miliona" pročitani su danas zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine.

Navedeno je da sastav REM-a mora biti "na ravnopravnim osnovama" po broju predstavnika vlasti i opozicije.

"Uslov je i izbor tehničkog rukovodstva i uređivačkog kolegijuma informativnog programa RTS i RTV koji bi u prelaznom periodu činile nestranačke ličnosti koje bi delegirala vlast i opozicja", navodi se.

Pročitano je da su predstavnici protesta "Jedan od pet miliona" spremni za razgovor sa nadležnim organima i da će u narednim danima delegirati predstavnike za sve tri predložene radne grupe.

"Za pokretanje dijaloga odredili smo ne samo predstavnike opozicionih stranaka već i predstavnike sturkovnih udruženja", poručeno je sa skupa.

Demonstranti su posle pročitanih zahteva krenuli u šetnju ka zgradi Vlade Srbije i Slaviji.

"Slobodna Srbijo, i danas smo pokazali da smo dostojanstveni, slobodni, civilizovani. Hajde sada da pokažemo ponovo u Beogradu da je Beorgad svet i neka ceo svet vidi koliko nas danas ima", poručeno je pre same šetnje.

Skup je počeo oko 15.20 a govorili su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević, novinar Srđan Škoro, glumac i lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović, dramski pisac Siniša Kovačević i drugi.Prostor ispred Skupštine Srbije bio je u potpunosti ispunjen od fontane na Trgu Nikole Pašića do Glavne pošte. Ispunjen je bio i početak Bulevara kralja Aleksandra, kao i Ulica kneza Miloša u visini Pionirskog parka.

Ljudi su se rasporedili i u Pionirskom parku, uglavnom po pešačkim stazama, kao i ispred Skupštine grada.

Saobraćaj u Takovskoj je zaustavljen, kao i u Bulevaru kralja Aleksandra i ispred Skupštine Srbije, do Terazijskog tunela.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se na protestu "Jedan od pet miliona" okupilo "između 7.300 i 7.500" ljudi.



"Iz čitave Republike Srbije na skupu je prisutno između 7.300 i 7.500. Tačan broj Ministarstvo unutrašnjih poslova će saopštiti u narednim satima", navelo je to Ministarstvo.

Kovačević: Ovo je borba koju ne možemo izgubitiDramski pisac Siniša Kovačević ocenio je danas, na skupu "Jedan od pet miliona" ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, da je u toku borba koja se ne sme i ne može izgubiti jer je reč o borbi za čast i obraz Srbije."Podignite zastave. Sa tim zastavama i sa ovakvim ljudima ne bojte se ničega. Sada ste dobili lekciju iz života, iz hrabrosti, iz čestitosti i neustrašivosti. Ako se jedan drugi neustrašljivac sada pojavi i počne da viče na vas, ne bojte se. Bežite samo ako pokuša da bude duhovit", rekao je on.Kovačević je dodao da kolektivno ludilo koje je zavladalo mora da se leči potrebom da se za Srbiju živi i da svako otadžbini ponudi ono najbolje što ima.Bivši pripadnik Vojske Jugoslavije koji se 1999. godine borio na Košarama Vojkan Mladenović rekao je da je danas odbio da na binu izađe sa trobojkom u rukama jer on tu zastavu uvek nosi u svojim grudima i u srcu."Zamislite maj 1999. godine, počinje borba. Pucaju oni, pucamo mi. Ginemo mi, ginu i oni, teče krv. Probajte da zamislite jauke i patnje mladih ljudi... E sada zamislite jedan salon nameštaja. Svega ima, lepog nameštaja, zavesa i tepiha. I zamislite čoveka koji, kada teku reke krvi niz Juničke planine, bira tepihe i nameštaj i sve što je potrebno za novi stan. Ja sam čovek koji zna da prašta, ali njemu ću reći: 'Zlotvore, sve mogu da ti oprostim, ali zavese dok su ginuli ljudi ti neću oprostiti. Živela slobodna i moderna Srbija", rekao je Mladenović.Trifunović: Tužan momenat što smo posle 20 godina na protestu, ne očekujte rezultate danas ili sutraPredsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je danas da je "tužan momenat" to što je posle 20 godina opet na protestu protiv vlasti i poručio okupljenima u Beogradu da ne očekuju rezultate danas ili sutra, te da će ih možda biti tek za dve godine.

Trifunović je okupljene na protestu "Svi kao jedan - Jedan od pet miliona" pozdravio rečima "zdravo uličari i dokoni ispijači espresa", kako demonstrante naziva vlast.

"Mi 27 godina na ulici branimo svoje dostojanstvo, pokušavamo na ulici da stvorimo svoju državu, jer oni očigledno ne znaju šta je to država i šta je narod", rekao je Trifunović.

"Ovo će ovde da stane, to vam ja obećavam, ovo je poslednja ulica", poručio je on.

Prema njegovim rečima, prvi i osnovni zadatak okupljenih na protestu je da prošire talas slobode i da promene poznanike koji su nepoverljivi.

"Dostojanstvo u Srbiji danas košta 1.000 dinara, reći ću vam, dostojanstvo nema cenu", kazao je on i dodao da su okupljeni "branitelji Srbije i najveće patriote".

On je opštužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da deli društvo na "sluge kojima gospodari i one koji misle svojom glavom" i dodao da je to "okupatorska politika".

Trifunović je kazao da će vlast Vučića pasti i da građani "sede kod kuće i jedu kokice, jer će njegovi da ga izdaju".

"Ovu bitku ćemo svi zajedno da dobijemo, svi smo jednaki pres Ustavom Srbije. Dosta podela, nema prve i druge Srbije, sere mi se od druge Srbije, jedna je Srbija", poručio je Trifunović.

Prema njegovim rečima, građani ne pristaju na to da "roditeljstvo bude privilegija premijerke i nekih bliskih vlasti", jer to nije, kako je kazao država, pravo i sloboda.

Govoreći o ministru odbrane Aleksandru Vulinu, Trifunović je kazao da Vulin sramoti srpsku vojničku uniformu.

"Ti nesrećni, lažni gušteru sa kursom vojske od 15 dana, ti sramotiš slobodarsku uniformu, ti se sad njoj podsmevaš i oduzimaš joj čast i pri tom ti crtaš mete po građanima koje bi trebalo da braniš", rekao je Trifunović.

On je kazao da će se "do krvi" boriti za lustraciju, te da svako ko sedne u "istu sobu sa bio kojim činiocem ove vlasti za mene je naveći neprijatelj od tog trenutka".

"Nema kompromisa, nema Rasima Ljajića, Čedomira Jovanovića, Ivice Dačića, Nenada Čanka, nema, više vas neće btiti, nestaćete kao drek na vetru ja vam to obećavam", poručio je on.

Pročitano je pismo organizatora poretesta "Jedan od pet miliona" u kome se traži od Vučića da saopšti svoj plan za Kosovo.

"Mi smo adresa, ne Brisel, ne Vašington, ne Moskva, ne Berlin, ne Priština, sa nama pričaš o tome", navodi se u pismu.

U pismu je upitano zašto takse za uvoz srpske robe uvodi Vlada Kosova u kojoj sede "tri Vučićeva ministra".

"Vučiću, instalirao si svoje kriminalce koje nazivaš zaštitnicima Srba, one od kojih pošteni Srbi beže i stide se", navodi se.

Škoro: Vojska da prekine bruku i ponižnje zbog ministra odbraneNovinar Srđan Škoro pozvao je danas pripadnike Vojske Srbije da se priključe narodu i, kako je rekao, prekinu bruku i poniženje koje im donosi ministar odbrane Aleksandar Vulin."Ceo svet nam se smeje zbog Vulina. On je jedini ministar odbrane koji ne zna gde su mu granice zemlje i time se hvali. Nikada srpskom policijom nije upravljala 'slina'. I zato, gospodo policajci znate gde vam je mesto. Uz 'sline' i kriminalce sigurno nije. Vi nosite uniformu da bi štitili narod od kriminalaca a ne obrnuto", rekao je Škoro na mitinigu "Jedan od pet miliona" ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.On je pozvao i profesore univerziteta da prekinu nastavu i priključe se protestima u srpskim gradovima, glumce i režisere da dođu na trgove jer se tu odvijaju prave drame, srpske akademike da stanu uz svoj narod, a crkvene velikodostojnike da ne služe interesima jedne partije i čoveka "koji uništava veru u bdućnost naroda"."Vučić nas je 90-ih ubeđivao da nismo dovoljno Srbi, a sada da nismo dovoljno Nemci. Bio si sigurna kuća za Mladića i Karadžića, a sada za kriminalce svih boja. Svog vojvodu od zarđale kašike si zamenio Angelom Merkel, a Tonija Blera si umesto na sud doveo u svoj kabinet. Svaki put si izdao narod i pokazao kolika si kukavica. Sada slaviš heroje sa Košara, a kada su ginuli ti si brojao kvadrate svog stana. Crtao si granice kod Karlobaga, a sada na Jarinju", rekao je Škoro što su demonstranti ispratili uzvicima "izdaja".Škoro je rekao da je Srbija prva država u istoriji čovečanstva u kojoj je vlast najavila štrajk glađu da bi smenila opoziciju."Prva smo država u kojoj se vlast hvali da je dobila regularno izbore, a onda njeni članovi upadaju u institucije sa porukom 'stop krađi na izborima'. Pa je li ovo država ili ludnica?", upitao je on i dodao da svaki čovek koji je svojom voljom došao na miting vredi više nego 100 onih koji su tu došli na silu."Zatrovao si zemlju svojim kompleksima, mržnjom i podelama. Svojim Vulinima, Martinovićima, Vesićima i Šešeljima. Nije sramota Vučiću biti bolestan, nije sramota lečiti se. Sramota je praviti narod ludim, krasti i lagati ovaj narod", rekao je on.Student Stefan Novaković, koji je bio uhapšen nakon upada u zgradu Radio-televizije Srbije na protestu "Jedan od pet miliona", upitao je koliko godina treba aktuelnoj vlasti da bi oterali sve mlade iz države.Ivošević poručio na protestu: Vučić svu vlast podredio svojoj voljiBivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević optužio je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je svu vlast podredio svojoj volji.On je na protestu "Svi kao jedan - Jedan od pet miliona" u Beogradu kazao da je "prigrabio moć predsednika države, Vlade"."Kad poltičar sam sjaše sa konja i uzjaše magarca čini to sa određenim ciljem. Sada je sasvim jasno da je preuzimajući funkciju predsednika države bio rešen da zadži moć ravnu moći predsednika Vlade", rekao je Ivošević-Ivošević je optužio Vučića da je poverivši mandat za premijera Ani Brnabić pokazao da je njen mentor."On joj je mentor, vođa, savetodavac, vaspitač, nastavnik. Tako je mentor svojim skromnim ovlašćenjima presednika Republike", rekao je Ivošević i dodao da se Vučić nije libio da prigrabi i moć drugih organa.Prema rečima Ivoševića, Vučić učestvuje u vršenju zakonodavne, izvršne i sudske vlasti jer najavljuje donošenje zakona, promenu državnih granica, iako je to posao Skupštine Srbije."Utvrđuje unutrašnju i spoljnu poltiiku, iako je to posao Vlade", rekao je on i dodao da Vučić pošto se ponaša kao suveren narušava Ustav.On je poručio da kada nema vladavine prava nema ni pravne države i Vučića optužio za "izborne mahinacije, korupciju, stanje u medijima, lažne diplome, odliv mozgova, bespravne gradnje i bespravno rušenje, partijsko zapošljavanje i suzbijanje slobodne misli"."Gospodine predsedniče Republike, da bi se Srbija vratila svom Ustavu i normalnom habitusu, morate učiniti to što građani na slobodnim skupovima traže, to je da date ostavku", poručio je Ivošević.Na skupu je pročitano pismo đakona Nenada Ilića koji je poručio da crkva ne može i ne sme da se bavi politikom."Kad nepravda i laž postanu očigledni, crkva mora da reaguje i stane u zaštitiu naroda", poručio je Ilić.On je u pismu citirao reči vladike Nikolaja Velimirovića o vlasti koja se zanese samoljubljem."Oni koji vode narod, ne vode, nego ga zavode, šta ćeš činiti sa njima Gospode moj, zavađaju narod radi svoje koristi i kad se narod zbuni i uzbuni oni se uzmiču iz vlasti", navodi se u pismu.Dodaje se da prema Velimiroviću takva vlast laska glupom i nasliniku samo da dođe do prvih mesta."Nemoćni su da učine pravdu narodu nego da zastrašuju gorom nepravdom prošlih vremena. Haraju za sebe i prijatelje svoje, jer zanju da neće dugo... Biće im dug život da bi im kazna bila duža, doživeće da vide svoj dom u zgarištu i bežaće iz svoje zemlje gladni i bolesni i neće smeti izgovoriti svoje ime ni pred kim", navodi se u pismu Ilića.Čupić: Vučić je uzurpirao vlast i vladavinu prava u SrbijiProfesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić optužio je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je uzurpirao vlast u državi i vladavinu prava pretvorio u ličnusamovolju."U svoje ruke je uzeo svu izvršnu i zakonodavnu vast, mimo zakonom propisanih dužnosti i ovlašćenja. Krenuo je da pokori i osvoji sudsku vlast, koja uvek treba da ostane nezavisna. A nema života bez prava i pravde", rekao je Čupić na skupu "Jedan od pet miliona" ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda.On je naveo da, iako je Vučić pokrenuo kampanju pod nazivom "Budućnost Srbije", država Srbija nema nikakvu budućnost sa njim."On je budućnost Srbije izjednačio sa sopstvenom budućnošću, a budućnost jedne zemlje ne sme da zavisi od bilo kojeg pojedinca. Sklopio je užasan dogovor sa užasnim ljudima i postao je njihov saučesnik, ali i njihov talac. Odmetnuo se od Ustava i zakona. On je odmetnik u 21. veku! Njegova samovolja postala je bezgranična. To je teška zloupotreba institucija i ljudi u javnom sektoru, koje nateruje autobusima na mitinge", rekao je on.Čupić je rekao da su takvu uzurpaciju vlasti u istoriji činili isključivo diktatori sa tiranskim karakteristikama i dodao da je u političkoj filozofiji uvek važilo da je potreban mentalni poremećaj da bi čovek bio tiranin."Mi imamo posla sa mentalnim poremećajem i to moramo hitno da skidamo. Institucije se razaraju dovođenjem nekvalfikovanih i time što oni rade van zakona i propisa, da zadovolje njihove interese i prohteve. Srbija se biblijski pustoši i od zemlje sa izvanrednim potencijalom postaje pustoš. Dok većina građana siromaši, mali broj ljudi stiču ogromno bogatstvo", rekao je on.Čupić je rekao da se Vučić upustio u saradnju sa opasnim ljudima kriminalne prošlosti a da je svako ko se druži sa kriminalcima i sam kriminalac."Ko god ga kritikuje, Vučić ga naziva lošim čovekom, izdajnikom i neprijateljem. A Volter je rekao: 'Prestati kritikovati znači biti mrtav'. On hoće da mi budemo živi mrtvaci. Vi to nećete dozvoliti i to ste danas pokazali", rekao je Čupić i ocenio da i najbliži saradnici predsednika i vojska i policija treba da mu savetuju da podnese ostavku.Pre Čupića, glumac Hadži Nenad Maričić recitovao je pesmu Vladislava Petkovića Disa "Naši dani".On je rekao da od danas više ništa neće biti isto."Srbija je bila, jeste i biće slobodna. Živela slobodna Srbija", rekao je on, što su okupljeni ispratili uzvicima "Gotov je".Počeo protest 1 od 5 miliona ispred skupštineProtestni skup pod nazivom "Svi kao jedan - 1 od 5 miliona" počeo je danas oko 15.20 ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, intoniranjem himne Srbije.Nakon govora planirano je da protestna šetnja bude organizovana do zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, zatim do Trga Slavija i natrag do parlamenta.Ispred zgrade parlamenta je zaustavljen saobraćaj, a učesnici protesta nose zastave Srbije i transparente na kojima, uz obavezno "Jedan od pet miliona", piše i ime grada iz kojeg su došli.

Na transparentima su ispisana imena Sremska Mitrovica, Temerin, Topola, Šid, Stara Pazova, Kragujevac, Novi Sad, Vrbas, Petrovac na Mlavi, Srbobran, Lazarevac, Požega, Kikinda, Valjevo, Jagodina i drugi.

Primećen je i transparent "Jedan od pet miliona - Kosovo i Metohija", a ljudi koji ga nose kazali su da su došli iz Zubinog Potoka, Leposavića, Jarinja i drugih mesta u pokrajini.

Oko zgrade Doma Narodne skupštine nalaze se manje snage policije sa kacigama i štitovima.

Prvi protest protiv aktuelne vlasti održan je krajem novembra u Kruševcu zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktivista Levice, posle čega je sledeći protest održan 8. decembra u Beogradu gde se od tada održava svake subote.

Protesti su se proširili i na druge gradove i opštine širom Srbije i održavaju se pod sloganom "Jedan od pet miliona" koji je nastao zbog izjave predsednika Srbije Aleksadra Vučića date na početku protesta da neće ispuniti ni jedan zahtev makar ih na ulice izašlo i pet miliona.

Među zahtevima su oslobađanje medija, fer i pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinioca i nalogodavaca ubistva predsednika inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Božović: MUP okupirao Narodnu Skupštinu, policija čak i po kancelarijamaZamenik šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Balša Božović izjavio je danas da je Skupština Srbije, "centralna politička institucija, pod okupcijom Ministarstva unutrašnjih poslova" jer je policija "pod punom ratnom opremom" ušla u nju protivno odredbama Zakona o Skupštini."Članom 71 ovog Zakona predviđeno da policija može da tu bude samo uz saglasnost Skupštine, odnosno Generalnog sekreterijata", rekao je Božović, na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Ceo tekst pročitajte OVDEJedan od organizatora Jedan od pet miliona u Pančevu napadnut od strane aktiviste SNS-aJedan od organizatora protesta Jedan od pet miliona u Pančevu Miša Sekulić napadnut je sa još dvojicom aktivista od strane člana i aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) Ivana Tešića.Kako se navodi u saopštenju, napad se dogodio u noći između petka i subote ispred Gradske uprave u Pančevu, dok je Sekulić sa još dvojicom aktivista lepio plakate na stubove predviđene za tu namenu.Tešić se, kako se navodi u saopštenju, obratio Sekuliću rečima "da li zna koga proziva u Smederevskoj Palanci i kakve posledice to može da ima".O tom napadu je, kako navode iz Jedan od pet miliona u Pančevu, obaveštena Policija, a kako kažu, događaj se zabeležile kamere Gradske uprave.Francuska televizija: Današnji protest u Beogradu test za opozicijuDanašnji protest u Beogradu protiv vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavlja test za opoziciju, prenela je francuska televizija Frans 24 (France)."Opozicija u Srbiji za danas priprema novi veliki protest. Opozicija optužuje Vučićaza autoritarizam, traži pristup medijima i organizovanje slobodnih izbora", navela je televizija i dodala da srpske vlasti sa svoje strane "nastavljaju optužbe o nasilju" kako bi obeshrabile ljude da dođu na proteste."Današnji protest je test za opoziciju, a cilj je privući međunarodnu pažnju", dodala je francuska televizija u izveštaju pod naslovom "U Srbiji, opozicija na ulici kako bi branila slobodu medija". Ceo tekst pročitajte OVDEGrađani Gornjeg Milanovca krenuli na protest u Beograd sa više desetina automobilaGrađani Gornjeg Milanovca krenuli su jutros na protest "Jedan od pet miliona" u Beograd sa više desetina automobila.Organizatori protesta "Jedan od pet miliona" u Gornjem Milanovcu rekli su novinarima da su privatni prevoznici u tom gradu dobili "prijateljske sugestije" da ne voze demonstrante 13. aprila u Beograd i da zbog toga nisu uspeli da obezbede autobuse.Prema njihovim rečima jedan broj Gornjomilanovčana otišao je juče u Beograd i danas će im se pridružiti na protestu u 15 časova ispred Narodne skupštine.Kragujevčani krenuli privatnim automobilima za Beograd na protestGrađani Kragujevca krenuli su danas iz tog grada sa 11 privatnih automobila na protest "Jedan od pet miliona" u Beogradu, rečeno je agenciji Beta u Odboru protesta.Njima su se kasnije na putu priključili i građani iz okoline Kragujevca kao i iz Topole i Aranđelovca koji su u Beograd krenuli privatnim automobilima na protest.Članica Odbora kragujevačkog protesta "Jedan od pet miliona" Aleksandra Kostić rekla je da su Kragujevac napustili bez incidenata, i da nije bilo zaustavljanja, kao i da im je saobraćajna policija poželela srećan put.Organizatori protesta iz Kragujevca su ranije na protestu u Kragujevcu saopštili da zbog pritisaka na prevoznike ne postoji mogućnost organizovog odlaska autobusima za Beograd.Građani su pozvani da na protest pođu svojim automobilima ili redovnim autobuskim linijama.Novosađani krenuli sa Bulevara Evrope na protest u BeogradStotine automobila i jedan autobus krenuli su danas oko podne iz Novog Sada ka Beogradu, na građanski protest "Svi kao jedan – jedan od pet miliona"."Novosađani su, kao i uvek, među vrednijima i među onima koji znaju šta znači borba protiv diktature. Danas je bilo lepo oko 11 sati na Bulevaru Evrope gledati sve te ljude koji kreću za Beograd. Bilo je na stotine vozila, a uspeli smo iščupati i jedan autobus. Sada smo se spojili sa ljudima iz Bačke i jedna nepregledna kolona se kreće od Novog Sada ka Beogradu. Neka nas Beograđani čekaju ispred skupštine", rekao je agenciji Beta jedan od lidera Saveza za Srbiju Janko Veselinović.Protest "Svi kao jedan – 1 od 5 miliona" počeće danas u 15 časova, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.Više stotina građana iz Čačka i Ivanjice krenulo na protest u BeogradViše stotina građana iz Čačka i Ivanjice, krenulo je jutros za Beograd na protest "Jedan od pet miliona" koji je zakazan za 15 časova ispred Narodne skupštine.Građani koji su iz Čačka i Ivanjice krenuli na protest susreli su se u u Preljini kod Čačka, gde im se obratio predsednik Dveri Boško Obradović koji je rekao da je zapadna Srbija uvek bila buntovnička, hrabra, dostojanstvena."Danas idemo u Beograd da pokažemo jedno pravo, dostojanstveno, mirno i nenasilno lice Srbije, ali lice one Srbije koja je odlučna da raskrsti sa ovim lopovskim, kriminalnim, izdajničkim režimom", rekao je Obradović.Obradović je istakao da "nema nazad, nema povlačenja, nema predaje"."Svi danas za Beograd, da svi kao jedan ustanemo protiv Aleksandra Vučiča i njegovog režima, da režimu stavimo do znanja da ovako više ne može", rekao je Obradović i dodao da se oni bore za osnovna demokratska prava, za slobodne medije i slobodne izbore.Dok je Obradović govorio okupljenim građanima, oni su držali velike transparente na kojima je pisalo "Čačak bez straha, jedan od pet miliona" i "Ivanjica bez straha, jedan od pet miliona", koje su nosili tokom protestnih šetnji u tim gradovima koje se održavaju od sredine januara.Organizatori protesta "Jedan od pet miliona" u Čačku i Ivanjici rekli su novinarima da nijedan od auto-prevoznika u tim gradovima nije pristao da im iznajmi autobuse.Jutros su organizatorima protesta u Čačku otkazana jedina dva mini autobusa koja su uspeli ranije da angažuju za odlazak na protest u Beograd.Oni su krenuli privatnim automobilima, a na početku kolone automobila je zastava Srbije.