U Srbiji sutra ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, posle podne promenljivo s lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a u višim planinskim predelima povremeno slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMS). Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Jutarnja temperatura od pet do osam stepeni, najvisa dnevna od 12 do 16. U Beogradu ujutro i pre podne pretežno, a...