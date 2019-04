Vučić: Slušao sam sa terase govornike na protestu, nije ih se okupilo više od 7.500. ...

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je sa terase predsedništva u Beogradu slušao govornike na protestu "Svi kao jedan - Jedan o pet miliona" i da ih nije bilo više od 7.500.Vučić je novinarima u Beogradu rekao da bi za njega bio poraz i sramota da samo iz Vranja i Leskovca ne skupi više od 7.500 na predstojećem mitingu koji će se održati 19. aprila u okviru kampanje "Budućnost Srbije".On je najavio da će njegov miting biti održan na istom mestu i pozvao televiziju Pink da istim dronom snima i taj miting pa da mogu da se uporede snimci i koliko je na kome bilo okupljenih.Dodao je i da će na tom mitingu govoriti o tome šta je sve do sada aktuelna vlast uradila za Srbiju i koji su planovi za budućnost.Vučić je istakao i da nisu tačni navodi Sputnjika da se na protestu opozicije okupilo 50.000 građana."To što je Sputnjik rekao je bezobzirna i bezobrazna laž", rekao je Vučić.On je kazao i da se ne plaši opozicije i njihovih pretnji i pozvao ih da sprovedu nasilje na koje pozivaju."Uradite više to nasilno delovanje da vidi nemojte samo više da pretite, ajde upadajte da vidimo kako ćete da tučete, ajde samo da vas vidim", rekao je Vučić.On je kazao da jučerašnji skup pokazuje da opozicija može da pređe cenzus i naveo da ih je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković pozvala na dijalog i da je to mesto na kome treba da se razgovara.On je kaza da po zakonu ne mogu da ispune zahteve o izmeni sastava REM-a jer u REM-u ne mogu da budu stranački ljudi kao i da ne mogu da kadriraju u RTS jer bi to bilo direktno narušavanje javnog servisa."O RTS-u mislim sasvim sigurno lošije nego oni o njihovim kadrovima i ljudima, ali ne možemo mi o tome da razgovaramo, to bi bilo direktno narušavanje nezavisnosti javnog servisa", rekao je Vučić.On je kazao da je protest opozicije bio besmislen da nije bilo reči ni o kakvom programu, da su sve vreme vređali njega.Povodom navoda lidera Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića o naseljavanju Sirijaca i Mađara on je uputio izvinjenje zbog takvog govora navodeći da to nije stav većine već neodgovornih i neozbiljnih ljudi."Optužbe da naseljavate Mađare i Sirijce to se i u teoriji i praksi naziva fašizam. Ja se izvinjavam Mađarima neka ne uzmu Srbiji za zlo jer to nije stava većinske Srbije nego neodgovornih i neozbiljnih ljudi", kazao je Vučić.Prema njegovim rečima, opozicija je planirala da upadne u Skupštinu, ali su ih poslanici Srpske napredne "preduhitrili pa su ostali bez ideje i plana i zato su izgledali izbezumljeno na protestu i sve je izgledalo kao izbezumljena papazjanija".Brine me Kosovo i sastanak u BerlinuPredsednik Srbije izjavio je danas da ga veoma brine sve povodom pitanja Kosova i Metohije kao i predstojeći susret u Berlinu i da "ne vidi kako dalje"."Ne vidim ni kako dalje ni šta dalje sa ljudima koji su tako i toliko neodgovorni kao što su albanski lideri", rekao je Vučić novinarima u Beogradu upitan u kom pravcu ide rešavanje pitanja Kosova.On je dodao da to kod njega izaziva bojazan i strah, ali i da ga tera na ozbiljnije i odgovornije ponašanje.Za 29. april u Berlinu nemačka kancelarka Angela Merkel i fracuski predsednik Emanuel Makron zakazali su sastanak na koji su pozvani najviši predstavnici Beograda i Prištine. Izgradnja Tiršove dva na proleće sledeće godineIzgradnja dečije klinike Tiršova dva u Beogradu počeće na proleće sledeće godine, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je prilikom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije u Beogradu kazao da je razgovarao danas sa gradonačelnikom Beograda i da je potrebno još da se sprovede iseljavanje sa lokacije u Deligradskoj ulici i da će potom na proleće početi izgradnja.Vučić je rekao i da će Kilinički centar biti završen za dve godine, odnosno do avgusta 2021. i da će imati 930 novih ležajeva, kao i 200 ležajeva za intezivnu negu.Ukupna investicija, kada je u pitanju Klinički centar, prema njegovim rečima je 110 miliona evra.Kako je dodao, biće potrebe potom i za zapošljavanjem medicinskog osoblja, a najavio je i povećanje plata u zdravstvu.