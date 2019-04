Vesić: Protiv Bastaća će biti podneta krivična prijava

On je kazao i da su odbornici, zatvoreni u beogradskim skupštinama, prekinuli svoju akciju u 13 časova uz poruku da su "sačuvali institucije i izbornu volju građana." "Odbornici su na ovaj način osujetili želju opozicije da izazove 'državni udar' i opet će to učiniti", kazao je Vesić. On je naveo i da razgovora sa predstavnicima opozicije koji "šire mržnju" neće biti i naglasio da se "vlast ne dobija na ulici, već na izborima."...