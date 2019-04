Ekonomska situacija u Srbiji dobra, ključne reforme

"Prošle godine, broj zaposlenih povećan je za 38.000, inflacija je niska, budžet je u suficitu. To je mnogo bolji rezultat nego pre pet godina, kada je budžet bio u minusu, zaposlenost niska, budžetski prihodi slabi. Pitanje je da li je to dovoljno dobro za Srbiju", rekao je Ndegva u intervjuu za "Politiku". On je dodao da je za Svetsku banku ključno da Srbija sprovodi reforme jer će joj one, kako je naglasio, pomoći da privredni rast bude...