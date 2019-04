Brnabić: Srbija i Mađarska treba da imaju ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je izjavila da je vreme da Srbija i Mađarska počnu da rade na pripremi međudržavnog ugovora o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu.Ona je novinarima posle zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Subotici kazala da ako neke dve zemlje treba da imaju takvu vrstu partnerstva, to su onda Srbija i Mađarska.Kako je istakla, Srbija je zahvalna Mađarskoj zbog učešća u zajedničkim projektima, odnosu prema srpskoj manjini, balansiranom odnosu prema Kosovu, i dodala da između dve zemlje postoji iskren odnos i veliko prijateljstvo.Ona je rekla da je Mađarska treći najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije među evropskim zemljama i da je u porastu trgovinska razmena dve zemlje.Navela je da je počela izgradnja zajedničke fabrike pogona za preradu malina i drugog voća u Arilju, vredna 7,5 miliona evra, a da su dogovorena još najmanje četiri slična projekta tokom 2019. i 2020. godine."Novih 11 sporazuma koje smo upravo potpisali tiču se skoro svih oblasti, od infrastrukture, obrazovanja, zaštite životne sredine, odbrane i bezbednosti. To pokazuje u kolikoj meri širimo saradnju i ulazimo u svaku poru našeg političkog i ekonomskog života", rekla je Brnabić.Po njenim rečima, Srbija je počela pripremne radove za izgradnju deonice gasovoda Turski tok kroz Srbiju, koji će ići od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, i da će do kraja meseca biti izdate i građevinske dozvole, posle čega će zvanično biti otvoreni radovi.Brnabić: Ove i sledeće godine radićemo na rešavanju gužvi na graničnim prelazima sa MađarskomPredsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će ove i sledeće godine ulagati u rešavanje gužvi na graničnim prelazima sa Mađarskom.Ana Brnabić je na konferenciji za novinare posle sednice dve vlade rekla da je predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban pozvao da sednu timovi Srbije i Mađarske i urade sve što je potrebno da bi se taj problem rešio i uradi šta je neophodno, da se izgrade novi prelazi i rekonstruišu i prošire postojeći."Odnosi dve zemlje su odlični ali ako građani čekaju satima na prelazima onda za obične građane i njihov svakodnevni život to poboljšanje naše saradnje nije evidentno", rekla je Brnabić.Orban: Srbija u EU od koristi za sveMađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da je Evropskoj uniji potrebno da što pre primi Srbiju u članstvo zbog ukupnog podsticaja rasta u EU i da se Mađarska trudi da se što pre uvidi da će Srbija u EU biti od koristi za sve."Ako se Srbija ne priključi EU to će se mnogo odraziti. To bi bilo dobro za Srbe, ali i za nas koji smo već u EU. Ako EU ne dobije nove podsticaje za razvoj smanjiće se rast u celoj EU", rekao je Orban u Subotici na konferenciji za novinare s premijerkom Srbije Anom Brnabić.Prema njegovim rečima, i Mađarska i Srbija su zemlje kojima je za razvoj neophodna politička stabilnost."Postoje zemlje koje se razvijaju i kad nemaju političku stabilnost a neke samo kad je imaju. I Mađarska i Srbija spadaju u drugu grupu (...) Ako ima političke stabilnosti ima i ekonomskog rasta", naveo je mađarski premijer.Orban je rekao da Mađarska "ima šta da nauči" od Srbije kada je u pitanju smanjenje duga i deficita.Govoreći o manjinama i bilateralnim odnosima, Orban je rekao da su projekti poput otvaranja novih graničnih prelaza ili izgradnje železničke infrastrukture u korist naroda obe zemlje kao i da je veoma pozitivno što su na zajendičkoj sednici vlada dve zemlje bili prisutni i predstavnici mađarske i srpske manjine."Sa zadovoljstvom gledamo na mere srpske Vlade u pogledu kulturne autonomije Mađara. Ako bi vaša manjinska politika bila primenjena u čitavoj EU bilo bi mnogo manje tenzija", izjavio je on.Na temu investicija, Orban je rekao da se mađarski investitori više ne fokusiraju samo na Vojvodinu već da ulažu i u druge delove Srbije, te da je trgovinska razmena dve zemlje porasla za 30 odsto.Orban je zajedničku sednicu ocenio veoma dobro."Volimo da sarađujemo sa Srbijom jer su rezultati jako dobri. Mađarska politika uvek ima problem nesrazmere između onoga što se kaže i onoga što se uradi. Ovde se ostvari sve što se dogovori", naveo je on.Novi projekti Srbije i Mađarske u železnici i vodnom saobraćajuMinistarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisala je danas sa ministrom za inovacije i tehnologiju Mađarske Laslom Palkovičem dva memoranduma, koji se odnose na nadogradnju železničke pruge između Subotice i Segedina i unapređenje rada brodske prevodnice na Tisi, saopštilo je to Ministarstvo.Memorandumi o rezumevanju između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva za inovacije potpisani su u okviru zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Subotici.Tom prilikom, kako se navodi, potpisana je i Izjava o namerama o unapređenju infrastrukturnih veza između Srbije i Mađarske, a potpisali su je premijeri dve zemlje, Ana Brnabić i Viktor Orban.Memorandum o razumevanju između dva ministarstva o nadogradnji železničke pruge između Subotice i Segedina omogućiće da se postojeća pruga Subotica-Horgoš-Segedin rekonstruiše na komercijalnu brzinu do 120 kilometar na sat, uz povećanje nosivosi pruge na 22,5 tona osovinskog pritiska.Kao mogući izvor finansiranja za ovaj projekat označen je Okvirni sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Mađarske i Vlade Srbije u oblasti infrastrukturnih projekata, potpisan prošle godine, a procenjena vrednost radova je oko 58,8 miliona evra.Mađarska strana planira da ovu prugu produži do grada Hodmezovašarhelj, a potom i do Bekeščabe prema istoku, odnosno Baje prema zapadu. Ova linija se može povezati s jedne strane s projektom brze pruge Beograd-Budimpešta, a s druge strane prema gradovima Kečkemet i Nađkereš u Mađarskoj, čime bi sistemom železničkih veza bilo povezano više od milion stanovnika Srbije i Mađarske.Drugi memorandum, o unapređenju rada brodske prevodnice na srpskom delu reke Tise, omogućiće da se poveća prevodnica u sastavu brane kod Novog Bečeja."Cilj rekonstrukcije je da se omogući istovremeno prevođenje više od jednog broda, koliko dozvoljavaju gabariti postojeće prevodnice, u cilju povećanja saobraćaja ovom rekom na kojoj je Sporazumom Srbije i Mađarske iz 2017. plovidba otvorena za brodove svih država", navedeno je u saopšenju.Dodaje se da je povećanje propusne moći prevodnice istovremeno i uslov za realizaciju zajedničke inicijative dve zemlje da se reka Tisa uključi u sistem Evropskih koridora, odnosno TEN-T mrežu.Orban: Centralna Evropa uspela da se odbrani od migracijaMađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da su zemlje centralne Evrope uspele da "sačuvaju identitet" i odbrane se od migranata."Uspeli smo da se odbranimo, uspeli smo da u ovaj region ne dođu oni koje ne želimo ovde da vidimo", rekao je Orban u Subotici na konferenciji s premijerkom Srbije Anom Brnabić.Prema njegovim rečima, mnoge zemlje zapadne Evrope imaju značajne muslimanske zajednice i da će način na koji bude uređen njihov suživot sa "autohtonim stanovništvom" u velikoj meri odrediti dalje tokove budućnosti Evrope.Orban je naveo da je EU sada mnogo manje ugrožena migracijama preko Balkana, a da trenutno glavni problem predstavlja severna Afrika.Mađarski premijer je naveo da je stav njegove vlade prema migracijama "strog, ali ne i bezdušan"."Mađarska ima program dostavljanja pomoći tamo gde je problem nastao, umesto da problemi dolaze kod nas", naveo je Orban, i dodao da veruje da će se ispravnost takvog stava potvrditi na izborima za Evropski parlament.Orban se zahvalio Srbiji na "velikodušnosti" jer je Beograd prihvatio izgradnju ograde na mađarskoj granici 2015. godine."Srbija je imala koristi od ograde jer ako migranti vide da ne mogu dalje preko Srbije onda će ih manje dolaziti", izjavio je mađarski lider.On je migracionu politiku nazvao "zajedničkim uspehom posle zajedničkog razmišljanja".