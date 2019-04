Alarm se čuo dva puta, pola sata bilo ključno za spas Notr Dama

On je pohvalio hrabrost i posvećenost vatrogasaca koji su rizikovali sopstveni život da bi spasli kamenu strukturu zgrade i dve kule. Požar koji je juče zahvatio čuvenu katedralu staru 850 godina doveo je do toga da se simbol Pariza delom uruši. Tačan uzrok požara još nije uvrđen. "Sada znamo da se sve svelo na 15-30 minuta", rekao je on, dodajući da će policija i vatrogasci narednih 48 sati da rade na tome da obezbede da ostatak strukture...