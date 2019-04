Povratak: "Viz er" od sutra ponovo leti od Niša do Malmea

Kako je saopšteno iz te lou-kost kompanije, avioni će saobraćati izmedju Niša i Malmea svake srede i nedelje do sredine septembra, a potom svakog ponedeljka i petka. "Viz er" je letove od Niša do Malmea ukinuo 7. januara, ali je samo petnaestak dana kasnije kasnije saopštio da ih vraća u svoj red letenja i započeo prodaju karata. Mađarski "Viz er" je prva niskobudžetna kompanija koja je počela da leti sa aerodroma "Konstantin Veliki" i to...