Sva godišnja doba u jednom danu! U sredu ujutro mraz i magla, a onda sunce, pa uveče kiša! Proleće neće još

Posle podne postepeno povećanje oblačnosti sa severoistoka, a uveče i tokom noći ponegde kiša. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno jak severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 14 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i na širem području grada sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazem. Tokom dana...