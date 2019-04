Lajović u četvrtfinalu masters turnira u Monte Karlu

Beta pre 1 sat

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Monte Karlu, pošto je danas u trećem kolu pobedio Austrijanca Dominika Tima u dva seta, 6:3 i 6:3.Lajović je do prve pobede u njihovom šestom duelu došao posle sat i 32 minuta igre.Srpski teniser u četvrtfinalu masters turnira u Monte Karlu igraće protiv Italijana Lorenca Sonega.Lajović je do trijumfa protiv petog tenisera na ATP rang-listi došao sjajnom igrom u oba seta. On je do prvog brejka na meču došao odmah na startu, poveo je sa 2:0, a potom je još jednom oduzeo servis Timu za 4:0.Austrijanac je u sedmom gemu uspeo da uzvrati oduzimanjem servisa, ali to je bilo sve što je uspeo da uradi u prvom setu.Nešto neizvesnije igralo se u drugom setu, Tim je imao prednost od 3:1, ali je usledila serija od pet uzastopnih gemova za veliki podvig na mastersu u Monte Karlu.Ranije danas u ćetvrtfinale plasirao se i Novak Đoković koji je sa 2:0 pobedio Amerikanca Tejlora Frica.