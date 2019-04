Sisoko nije znao da se Totenhem plasirao u polufinale Lige šampiona

Beta pre 3 sata

Fudbaler Totenhema Musa Sisoko nije znao da se njegova ekipa plasirala u polufinale Lige šampiona, sve dok ga član stručnog štaba nije obavestio da je poništen gol Mančester sitija u nadoknadi vremena.Totehem se sinoć plasirao u polufinale Lige šampiona iako je izgubio od Mančester sitija sa 3:4. Totenhem je u prvoj utakmici u Londonu pobedio sa 1:0, pa je dalje prošao zahvaljući pravilu o postignutom golu u gostima.Sisoko je u prvom poluvremenu zamenjen zbog povrede i ostatak utakmice gledao je sa klupe. Fudbaler Sitija Rahim Sterling postigao je peti gol u nadoknadi vremena, kojim bi njegova ekipa prošla dalje, ali je posle upotrebe VAR tehnologije gol poništen jer je Serhio Aguero bio u ofsajdu pre nego što je asistirao za gol.Kada je Sterling postigao gol Sisoko je odmah otišao u svlačionicu i nije znao da je minut kasnije gol poništen."Bio sam na klupi kada je postignut gol za 5:3. Bio sam toliko iznerviran pa sam odmah otišao u svlačionicu. Bio sam sam, niko me nije ispratio, nije bilo televizora i nisam gledao prenos. Mislio sam da smo eliminisani. Jedan od članova stručnog štaba ušao je u svlačionicu i rekao: 'Neverovatno, uspeli smo'. Pitao sam kako se to dogodilo, a on mi je odgovorio da je poništen njihov gol", rekao je Sisoko za Ekip."Odmah sam obukao dres, zaboravio sam na povredu i otrčao da se priključim saigračima, da ne propustim slavlje u istorijskom trenutku. Bilo je neverovatno, emotivni šok", dodao je Sisoko.To je prvo polufinale Totenhema u ovom formatu Lige šampiona. Prethodno, londonski klub je 1962. godine igrao u polufinalu Evropskog kupa.Totenhem će u polufinalu igrati protiv Ajaksa, a prva utakmica na programu je 30. aprila u Londonu.Dan kasnije u drugom polufinalu u Španiji igraju Barselona i Liverpul.Revanš utakmice igraju se 7. maja u Liverpulu i 8. maja u Amsterdamu.