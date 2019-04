Dačić: Nagađa se o dvostrukom suverenitetu, koji je za Srbiju neprihvatljiv

Beta pre 43 minuta

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se nagađa, ali da nije zvanično predložen dvostruki suverenitet kao rešenje kosovskog problema i da je ta ideja za Srbiju neprihvatljiva.Dačić je za Radio-televiziju Srbije pojasnio da dvostruki suverenitet znači da će na severu Kosova posle desetak godina moći da se održi referendum."To rešenje podrazumeva da Srbija prizna Kosovo, da taj deo (sever Kosova) bude pod dejstvom dvostrukog suvereniteta, a da se nekada održi referendum. Po Srbiji, to je jedna ideja koja je neprihvatljiva", kazao je Dačić.On je rekao da to rešenje niko nije zvanično izdao i dodao da ono ne postoji nigde na svetu i da ne vidi zašto bi Srbija to prihvatila.On je kazao da je samit u Berlinu 29. aprila na kome će biti nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsednik Emanuel Makron i predstavnici Beograda i Prištine, sazvan na ogromno iznenađenje Brisela."Mnoge zemlje su nezadovoljne što se održava, kao što su Austrija i Italija. Igraju se geopolitičke igre ne samo sa Rusijom i Kinom, već unutar zemalja zapada", rekao je Dačić.Prema njegovim rečima, ne očekuje se da će se na tom sastanku izaći sa predlogom rešenja problema Kosova, ali se očekuje da se izvrši pritisak da se nastavi dijalog Beograda i Prištne."Sa naše strane je jasno, potrebno je da se ukinu takse, verovatno će biti pritisak da da se nastavi i bez toga, da se od Srbije traže neki dodatni ustupci", ocenio je on.Dačić je kazao i da će u prvom delu sastanka u Berlinu biti rasprava o regionalnim pitanjima, a u drugom o dijalogu Beograda i Prištine.Vučićev miting u Beogradu da bi se poslala slika jedinstva državeMinistar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se miting predsednika Srbije Aleksandra Vučića održava u Beogradu da bi se poslala slika jedinstva države.On je za Radio-televiziju Srbije kazao da je cilj mitinga da se sa njega pošalje poruka "snage i jedinstva i stabilnosti Srbije."Poslednjih meseci je slata pogrešna slika o Srbiji u smislu nasilja, pokušaja izazivanja političke nestabilnosti, najava velikih demonstrcija", kazao je Dačić.On je dodao da današnji skup ima "sasvim drugačije poruke" od protesta opozicionog Saveza za Srbiju održanog prošle subote u Beogradu."Ovaj skup ima za cilj da pozove celu Srbiju na jedinstvo jer mi ovde treba da razmišljamo o budućnosti i da stavimo tačku na određene probleme koji postoje, ali kad stavimo tačku da to ne budu tri tačke pa da svako rešenje bude potencijalno novi problem", poručio je on.Miting "Stop nasilju" u okviru kampanje "Budućnost Srbije" biće održan danas u 18 sati ispred Doma Narodne skupštine.