Sada već postaje pravo proleće, idemo na 21c

Foto: Guliver/Getty Images/SbytovaMN Jutarnja temperatura od jednog do osam stepeni, najviša dnevna od 17 do 21, saopštio je republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko osam, najviša dnevna oko 21 stepena. I narednih dana se očekuje pretežno sunčano i toplo, do ponedeljka na istoku i jugoistoku, a u utorak i sredu i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost ponegde...