Sapleo su u pokušaju da opljačka banku na Voždovcu, potom opljačkao drugu

Kako se sumnja, on je 21. marta najpre ušao u jednu banku na Voždovcu, gde se međutim sapleo, pao, i kada je reagovalo obezbeđenje uspeo je da pobegne. Zatim je, uz pretnju pištoljem, od radnika druge banke na Banovom brdu uzeo oko 3,7 miliona dinara u raznim valutama. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom...