Besplatan pregled kože 13. maja u 49 zdravstvenih ustanova

U saradnji sa Inovacionim centrom Elektrotehničkog fakulteta napravljena je veb aplikacija sa upitnikom koji otkriva osobe koji imaju povišen rizik za nastanak raka kože i usmerava ih na zakazivanje besplatnog pregleda 13. maja, u jednoj od dermatoloških ustanova širom Srbije. Od 22. aprila do 3. maja zakazivanje pregleda biće moguće putem veb stranice www.euromelanoa.org/serbia, a od 6. do 8. maja od osam do 20 časova na broj 0800 222...