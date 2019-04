Predsednički izbori u S. Makedoniji: Uglavnom mirno, izlaznost 35 odsto

"Na osnovu podataka sa 79,73 odsto biračkih mesta glasalo je 496.774 birača ili 35,13 procenata. Ukoliko bi sledili ovaj trend procentualne izlaznosti to bi značilo da bi na obrađenih 100 odsto mesta do sada izašlo oko 600.000 glasača", rekla je portparol DIK Ljupka Gugučevska. Ona je to saopštila nešto posle 17.30 na četvrtoj od pet najvljenih konferenija za novinare o izlaznosti u prvom krugu predsedničkih izbora. Naredna je u 19.00...