Jovanović (DSS): Nema kontakta sa SzS, razgovarao sam sa Šapićem

Beta pre 3 sata

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović izjavio je da je nezadovoljstvo građana režimom u Srbiji "apsolutno opravdano", ali i da se protestima trebalo prići "neuporedivo odgovornije" nego što je urađeno.

Jovanović je u intervjuu za današnje izdanje lista Danas, ocenio da se protest vodio prilično nespretno, jer je sve bilo "šaroliko u svakom pogledu i bez jasne strategije".

"Ljudi često prave paralelu sa oktobrom 2000. ali je ona pogrešna. Politički, pa ako hoćete i ekonomski i demografski su stvari neuporedive i svaka ponaosob, a kamoli sve zajedno, smanjuje šanse za uspešnu političku akciju koja bi potekla sa ulice", naveo je lider DSS-a.

Na pitanje da li postoji kontakt DSS sa Savezom za Srbiju, Jovanović je odgovorio da ih nema više. "Pokušavali smo da ukažemo na neke stvari povodom protesta i zvanično i privatno i javno ali to očigledno nije imalo do koga da dopre. Primili smo to k znanju i idemo dalje", dodao je Jovanović.

On je kazao da se pre nekoliko dana sreo sa liderom SPAS-a Aleksandrom Šapićem, što je i Šapić potvrdio. "Mogu vam reći da je razgovor bio više nego osvežavajući i da je zaista odudarao od onoga na šta sam inače navikao u ovom našem političkom mulju", rekao je predsednik DSS.

Kampanju SNS-a "Budućnost Srbije", Jovanović je nazvao "putujućim cirkusom sa kidnapovanom publikom".

"Zapravo, sve je to zajedno meni delovalo tužno i to je ono što mora da se menja. Za početak bi promenom izbornog sistema i glasanjem za čoveka po imenu i prezimenu mogli u velikoj meri da razbijemo monolitnost političkih stranaka u Srbiji i samim tim suzbijemo partitokratiju i politički klijentelizam najgore vrste jer se sada već graniči sa prostitucijom – kakav vlada u Srbiji", rekao je Jovanović.