Ne davimo Beograd: Istrajno u borbi kako bi sledeća godina bila bez fantoma na vlasti

Beta pre 49 minuta

Inicijativa Ne davimo Beograd ocenila je danas da tri godine od rušenja objekata u kvartu Savamala ceo Beograd oseća posledice "rušilačke politike nasilnika na vlasti" i da se na tom primeru videlo kako izgleda kada se ceo državni aparat "upregne" u zataškavanje i gušenje svake kritike i poziva za rešavanje tog slučaja."Pored velikog pritiska javnosti i građana, do danas nisu odgovarali oni koji su to rušenje naredili i izvršili, iako je bilo jasnih indicija, kao i priznanje, da su u pitanju 'kompletni idioti iz vrha gradske vlasti'", saopštila je Incijativa Ne davimo Beograd.Inicijativa je pozvala građane da na godišnjicu rušenja dođu u sredu, 24. aprila na protest "Za grad bez fantoma na vlasti", u 18 časova u Hercegovačku ulicu ispred zgrade Geozavoda."Pozivamo vas da se u sredu okupimo i iskažemo nezadovoljstvo uništavanjem Beograda, ali još važnije od toga, pozivamo vas da poručimo da smo spremni da se dugoročno i istrajno borimo protiv jačeg protivnika kako bi sledeća godina bila godina bez fantoma na vlasti", naveli su iz Incijative.Dodali su da je projekat Beograd na vodi možda najveći primer otimanja cele jedne gradske oblasti za potrebe zarade povlašćenih pojedinaca, ali da nije jedini.Prema njihovim rečima, štetni projekti koji opterećuju budžet grada i republike i ostavljaju nemirljivu štetu na kulturno-istorijsko nasleđe grada su i koncesija i izgradnja spalionice na deponiji u Vinči, izgradnja beogradske gondole, jarbola, muzičke fontane."Odsecanje i zatvaranje centra grada za javni saobraćaj, zatim svesno nerešavanje problema Savskog nasipa i zaštite od poplava, trgovanje vodoizvorištima, obalama reka ili javnim prostorom, kao i vanredno stanje na zakrčenim gradskim ulicama dovode nas do zaključka da je Beograd, pod kriminalnom vlašću naprednjaka i koalicionih partnera, pred pucanjem", ocenili su u Incijativi.Najavili su da će protestu u sredu prisustvovati i predstavnici organizacija članica Građanskog fronta širom Srbije.