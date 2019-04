Danas pretežno sunčano, uveče naoblačenje

Najniža temperatura od 0 do šest stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24. U Beogradu pretežno sunčano, uz vetar slab i umeren, jugoistočni, uveče u pojačanju. Tokom noći očekuje se naoblačenje s kišom. Najniža temperatura oko 10, najviša dnevna oko 24 stepeni. U utorak pretežno oblačno, vetrovito i svežije, mestimično s kišom. Vetar umeren, u košavskom području i na planinama jak, južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujni. Od srede do...