Rada Trajković: Vučić opstruiše istragu ubistva Ivanovića

"Kako drugačije da razumem. Ako vi imate predsednika države koji izlazi sa istražnim materijalom i otkriva ga javnosti u toku istrage, to je poruka onima koji su svedočili ili onima koji planiraju da svedoče da on sve odmah saznaje. Meta sam mu bila ja, povod u stvari, a suština je ležala u tome da on na indirektan način sprečava istragu", rekla Trajković gostujući na N1. Predsednik Srbije je nedavno optužio Radu Trajković da je njen iskaz...