Bastać i pristalice blokirali radove u centru Beograda. ...

Beta pre 5 sati

Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać i grupa građana počeli su jutros blokadu radova u centru Beograda, na Trgu Republike, napominjući da su "štetni" i da je potrebno omogućiti građanima koji žive na tom području da se o njima izjasne na referendumu.Bastać je prišao radnicima koji upravljaju mašinama, zamolio ih da ih ugase, što su oni mirno i uradili. U blizini radova nije primećena redovna kao ni komunalna policija.Prema rečima Bastaća, blokada će trajati danas 12 sati, ali će naredni put biti duža ukoliko gradonačelnik ne primi nezadovoljne građane na razgovor kao i da je potrebno da smeni svog zamenika Gorana Vesića.Neposredno nakon što je počela blokada, sa druge strane ograde postavljene oko prostora gde su predviđeni radovi, okupilo se dvadesetak građana koji su protestovali zbog blokade, uzvikujući "sramota", tako da je započela kraća rasprava.Jedan od okupljenih se izdvojio i pljunuo prema Bastaću, koji je bio na nekoliko metara od ograde, kojoj je prišao da bi razgovarao sa protivnicima blokade.Glavni govornik, iz grupe koja se bunila zbog blokade, rekao je Bastaću da zbog njega ne može da stigne na posao, koji mu je odgovorio da je "sve pomešao" jer to upravo ne može zbog radova, kao i da je "očito" dobio nalog šta da kaže."Sagovornik" Bastaća nije želeo da se predstavi, rekaviši da mu je ime i prezime građanin Beograda, ali je Bastaća optužio da "lomi bandere" i da "ruši", dok je on, kako je rekao, za "sport i nenasilje".Rekao je da je protiv pljuvanja i da ne poznaje čoveka koji je pljunuo prema Bastaću, dok su pristalice Bastaća tvrdile da je neki čas ranije pričao sa njim.Bastać je rekao novinarima da će građani, koji su protiv nastavka radova, tu biti na smenu dok će on ostati sve dok se današnja blokada ne završi.SNS: Bastać demolira grad i sprečava završetak radovaGradski odbor Srpske napredne stranke(SNS) osudio je današnju blokadu radova u centru grada, koju je izveo predsednik gadske opštine Stari Grad Marko Bastać, navodeći da je "sramota da se novac Beograđana troši i rasipa" na takav način.U saopštenju se tvrdi da je Bastać sa sobom u blokadu poveo "zaposlene u opštini Stari grad"."Umesto da budu na usluzi građanima, svakodnevno demoliraju grad i sprečavaju završetak radova", navedeno je u saopštenju SNS.