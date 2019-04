Denver na korak od polufinala, Jokić blizu tripl-dabla

Beta pre 2 sata

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu San Antonio sa 108:90 u petoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i sada im nedostaje samo još jedan korak do plasmana u polufinale.Denver je odigrao sjajan meč, vrlo brzo je stigao do dvocifrene prednosti, da bi ona u poslednjoj deonici iznosila i maksimalnih plus 30.Nagetse su do pobede vodili Džamal Marej i Nikola Jokić. Marej je ubacio 23 poena, dok je Jokić za 33 minuta na terenu postigao 16 uz 11 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte."Njihova hemija je skoro romantična... U ligi ima mnogo velikih igrača. Ali, ono što Nikola Jokić radi u svom debitantskom plej-ofu se nije često dešavalo u istoriji ove igre", rekao je trener Denvera Majkl Meloun.Vil Barton je dodao 17 poena za pobednički tim, Geri Heris 15, dok je Pol Milsap ubacio poen manje.U ekipi San Antonija najbolji su bili Lamarkus Oldridž i Demar Derozan sa po 17 postignutih poena."Nadigrali su nas u svakom aspektu igre", rekao je trener Sparsa Greg Popović.Šesta utakmica ove serije na programu je sutra u San Antoniju.Upitan šta očekuje na tom meču, Jokić je kratko odgovorio: "Biće to najteža utakmica u našim životima".