Protest: Vesić i Mali ne zaslužuju Beograd

Protest "Za grad bez fantoma" održan je večeras u Beogradu, a ispred Skupštine grada postavljeni su spomenici zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću i bivšem gradonačelniku Siniši Malom kao simbolima korupcije i bahatosti.Velike figure Vesića koji drži gondolu i Malog koji ima bager, postavljene su u parku ispred Gradske skupštine."To je spomenik fantomima, spomenik korupcije, bahatosti, svemu onome što naš grad nije", rekao je Dobrica Veselinović iz Incijative Ne da(vi)mo Beograd.Dodao je da su to jedini spomenici koje će Vesić i Mali dobiti u Beogradu."Vesić i Mali ne zaslužuju naš grad i sledeće godine neće biti ovde", kazao je Veselinović.Protest za počeo ispred zgrade Geozavoda gde su 2016. u noći između 23. i 24. aprila srušeni objekti u Savamali.Radomir Lazović iz Incijative Ne da(vi)mo Beograd nazvao je Vesića i Malog "vizionarima destrukcije" i "fantomima bezumlja", koji "na putu ka vrhu piramide zla ne prezaju ni od čega"."To su vrsni vizionari destrukcije, zato im otvaramo spomenik za sve što su uradili za naš grad", rekao je Lazović.On je kazao da je situacija u Beogradu "mračna", ali da ujedinjeni i solidarni građani mogu da je poprave."Beogradska gondola, muzička fontana, Beograd na vodi, virtuelni metro, seča drveća, nelegalna gradnja, iseljavanje ljudi, kolaps saobraćaja, novogodišnja rasveta, otimačina, bahatost, bezobzirnost, mržnja, to je danas slika našeg grada", ocenio je on.Na solidarnost je pozvao i profesor Fakulteta političkin nauka Zoran Stojiljković koji je kazao da su građani ostavili zemlju "nenadgledanu" zbog čega su je preuzeli "samozadovoljni političari i političarke".Prema njegovim rečima trebalo bi osnovati Institut za demokratiju kako bi građani merili svaki potez političara.Docentkinja na Filozofskom fakultetu Monika Milosavljević kazala je da je rušenje objekata u Savamali i izgradnju gondole na Kalemegdanu povezuje nepoštovanje procedura i institucija.Ona je kazala da je odluka Upravnog suda da se zaustave radovi na izgradnji gondole "mala pobeda" i da tek predstoji velika borba za arheološko nalazište - Kalemegdan."Da se borimo da i budući istraživači i generacije vide Kalemegdan kao autentičnu celinu, ako su nam to ostavili naši preci, barem možemo toliko da uradimo da ga sačuvamo i za njih", rekla je Milosavljević.Miloš Ignjac iz Združene akcije "Za krov nad glavom" ocenio je da je rušenje u Savamali sinonim za suspenziju zakona i Ustava zarad ličnih interesa koji se svakodnevno dešava."Baš ovde pored nas je hotel Bristol, 30 porodica, svakog dana se može desiti da taj hotel postane prošlost a ti ljudi beskućnici", upozorio je on.Građani su krenuli u protestnu šetnju ka gradskoj skupštini oko 19 časova, a na čelu kolone bio je transparent "Ne da(vi)mo Beograd".Građani su nosili i transparente "Dok svi nisu slobodni - niko nije slobodan", "Čiji grad?", "Beograd je naša zajednička kuća i dvorište", kao i zastave Grada Beograda i duginih boja.Među učesnicima protesta bili su i lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Boško Obradović, Balša Božović, Vuk Jeremić, članovi Pokreta ujedinjenih fantoma.Kolona se na kratko zaustavila kod zgrade Vlade Srbije gde su zapaljene baklje, a prisutni skandirali "ostavke" i "lopovi".U noći između 24. i 25. aprila 2016. godine, po okončanju parlamentarnih izbora, nekoliko osoba maskiranih fantomkama porušilo je više objekata u Hercegovačkoj ulici. Oni su građanima oduzimali telefone i maltretirali ih. Građani su pozivali policiju, ali niko nije reagovao.Iz izveštaja tadašnjeg zaštitnika građana Saše Jankovića o kontroli rada policije te noći proizlazi da je "iz vrha" policije službenicima naređeno da tako postupe, a načelnik Komunalne policije Nikola Ristić je u razgovoru s ombudsmanom tvrdio da građani nisu pozivali Komunalnu policiju, iako se pokazalo suprotno.Šef smene u policiji u vreme noćnog rušenja u Savamali Goran Stamenković osuđen je uslovno na pet meseci zatvora zbog optužbi za nesavestan rad. On je u maju 2018. godine potpisao sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.Tadašnji premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom događaja u Savamali da su noćno rušenje izveli "kompletni idioti", a potom da je za rušenje odgovorna gradska vlast. Sve vreme je insistirao da su porušeni objekti bili nelegalni.Objekti u Savamali nalazili su se na delu zemljišta do kojeg treba da se prostire urbanistički projekat "Beograd na vodi".