Šta će jesti Kim i Putin? Jelovnik će biti jednostavan, ali je kavijar obavezan

Severnokorejska delegacija predvodjena liderom Kim Džong Unom, koja je danas stigla u Vladivostok, biće poslužena tradicionalnom ruskom kuhinjom i to na njihov zahtev, rekao je guverner Primorske Pokrajine Oleg Kožemjako. - Jela će biti jednostavna: ruski boršč, ruski peljmeni (knedlice od testa punjene mlevenim mesom) i uz to će biti definitivno i kavijar poslužen - istakao je on, prenela je agencija Tass. Pošto se u severnokorejskoj...