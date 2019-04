Rušenje u Hercegovačkoj: „Kompletni idioti“ i nekompletna istraga

Ko je rušio u Savamali? – pitanje koje pune tri godine ostaje bez odgovora.

Danas pre 23 minuta | Piše: BBC News na srpskom

Javnost i dalje ne zna ko je naložio nelegalno rušenje privatnih objekata u Hercegovačkoj ulici, niti ko su ljudi sa fantomkama koji su to naređenje izvršili. Istraga o ovom slučaju do danas nije zvanično otvorena. Od priče koja umalo da ne dospe do medija, „slučaj Hercegovačka“ dospeo je u rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji i postao kamen u cipeli – kako vlasti, tako i projekta od „nacionalnog značaja“, Beograda na vodi. Sve je...