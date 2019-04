Denver na korak od polufinala, Jokić blizu tripl-dabla

Denver je odigrao sjajan meč, vrlo brzo je stigao do dvocifrene prednosti, da bi ona u poslednjoj deonici iznosila i maksimalnih plus 30. Nagetse su do pobede vodili Džamal Marej i Nikola Jokić. Marej je ubacio 23 poena, dok je Jokić za 33 minuta na terenu postigao 16 uz 11 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. "Njihova hemija je skoro romantična... U ligi ima mnogo velikih igrača. Ali, ono što Nikola Jokić radi u svom...