Skupština usvojila leks specijalis o kreditima u švajcarskim francima i veće plate za ...

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji će za 15.785 građana olakšati otplatu tih pozajmica.To rešenje između korisnika stambenih kredita u švajcarskim fanacima, banaka i države, koštaće 11,7 milijardi dinara.Ovaj leks specijalis predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38 odsto, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. za kredite indeksirane u evrima, iste vrednosti i ročnosti.Za banke koje nisu imale u ponudi stambene kredite ili su imale nesrazmerno velike kamatne stope primenjen je limit od 3,4 odsto, plus tromesečni ili šestomesečni eurobor za varijabilne kamatne stope, i limit od četiri odsto za fiksne kamatne stope.Zakon je opozicija kritikovala jer nisu obuhvaćeni svi građani odnosno svi koji su uzimali te pozajmice, a isplatili su ih ili im je oduzet stan jer nisu mogli da kredit isplaćuju. Negodovali su i jer država preuzima na sebe deo troškova za sprovođenje tog zakona."Neki ekonomisti smatraju da država ne treba da plaća pogrešne individualne odluke, ali ne treba da ostavimo te građane na ulici", odgovorio je ministrar finansija Siniša Mali.Usvojeno povećanje plata za devet odsto u predškolskim ustanovamaSkupština Srbije usvojila je danas i dopune Zakona o budžetskom sistemu kojim je utvrđeno da plate zaposlenih u predškolskim ustanovama budu povećane za devet odsto u odnosu na decembarska primanja.Povišicu od devet, umesto sedam odsto kako je ranije bilo planirano, zaposleni u predškolskim ustanovama dobiće s junskom isplatom.Skupština je usvojila i Zakon o davanju garancije Srbije u korist Sosijete ženeral banke, Komercijalne banke i Vojvođanske banke, za izmirenje obaveza javnog preduzeća Srbijagas. Iznos kredita je 70 miliona evra, a rok vraćanja šest godina, uključujući period počeka od dve godine.Reč je o zaduženju Srbijagasa po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Srbije od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Srbijom, kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia iz Švajcarske, objasnio je ranije ministar finansija Siniša Mali.Skupština Srbije potvrdila je i Sporazum Vlade Srbije i Vlade Češke o regulisanju duga Srbije prema Češkoj kao i Sporazum između Vlada Srbije i Rondex Finance Inc o regulisanju neizmirenog duga Srbije.Usvojen je i Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Francuske o aktivnostima francuske agencije za razvoj (AFD) i Proparco (Društvo za promociju i učešće u privrednoj saradnji), kojim se reguliše osnivanje predstavništva AFD u Srbiji radi unapređenja saradnje.