Solšer: Siti je postavio nove standarde

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je da je Mančester siti u poslednje dve sezone postavio visoke standarde i da je najbolja ekipa u Engleskoj i dodao da traži igrače koji su spremni da se žrtvuju za klub.Junajted je sinoć na Old Trafordu izgubio u velikom derbiju od Sitija sa 0:2. Siti je ostvario treću uzastopnu pobedu na Old Trafordu i vratio se na prvo mesto na tabeli sa bodom više od Liverpula."Postavili su standard u poslednje dve sezone i ne znam koliko su bodova osvojili. Ono što je Pep Gvardiola uradio sa svojim igračima je izvanredno, a mi smo u blizini pa to vidimo i osećamo svakoga dana", rekao je Solšer, preneli su britanski mediji.

Junajted je pretrpeo sedmi poraz u poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima, a Solšer je od igrača tražio reakciju posle poraza od Evertona (0:4).

"Pokazali smo je, ali smo izgubili od boljeg tima. Ali, dobili smo reakciju od navijača i igrača, mogli ste da vidite trud, ali to nije bilo dovoljno. Igrači su želeli da pokažu da im je zaista stalo. Prvo poluvreme je bilo pozitivno, bili smo zadovoljni na poluvremenu. Nažalost, primili smo dva traljava gola u drugom delu, a to smo mogli da izbegnemo. Svi mogu da vide šta je Siti uradio u poslednjih par godina", naveo je Norvežanin.

On je priznao da je razlika dve ekipe u kvalitetu očigledna.



"Zbog toga su oni na vrhu, a mi smo tu gde jesmo. Postavili su standard. Živimo u Mančesteru i ne možemo biti zadovoljni. Na nama je da smanjimo zaostatak i prestignemo ih", rekao je on.



Solšer je u decembru postavljen za privremenog trenera, a u martu je potpisao višegodišnji ugovor. Upitan šta se promenilo od marta, on je odgovorio: "Morate da gledate dugoročno, ali sve više učite o igračima, da li će ići na sigurno i ko će želeti da se žrtvuje i odvede nas napred. To pokušavam da otkrijem, a sa takvim igračima ću nastaviti da radim".



Junajted se bori za četvrto mesto koje vodi u Ligu šampiona sledeće sezone. Ekipa je šesta na tabeli sa 64 boda, Arsenal na petom mestu ima 66, a četvrtoplasirani Čelsi 67. Totenhem na trećem mestu ima 70 bodova.



Junajted će u nedelju dočekati Čelsi.



"Još smo u trci za četvrtim mestom i znamo da moramo dobro da odigramo protiv Čelsija", naveo je Solšer.