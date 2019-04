Džejms Bond: Šta nas čeka u 25. filmu o Džejmsu Bondu

Getty Images Danijel Krejg sa članovima ekipe filma Spektra 2014. godine Ekipa i ključni detalji novog filma o Džejmsu Bondu biće predstavljeni 25. aprila.

Južne vesti pre 1 sat | BBC News na srpskom

Zna se da će Danijel Krejg ponovo biti 007, a premijera filma se očekuje u aprilu 2020. godine. Coming tomorrow at 13:10 BST/05:10 PST, the #BOND25 Live Reveal from an iconic 007 location. Ask the cast a question using #BOND25 pic.twitter.com/OwfjrRYZQd— James Bond (@007) April 24, 2019 Snimanje svakog filma o Bondu uvek izaziva ogromno interesovanje. Pogledajte šta znamo do sada o 25. filmu o čuvenom agentu, kao i šta ćemo...